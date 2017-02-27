|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 лют, 2024 19:08
Re: Валютний ринок в контексті ДС
рашисти побачили слабкість США та інших наших "партнерів" і в результаті досить впевнено себе почувають
Додано: Вів 27 лют, 2024 19:20
Додано: Вів 27 лют, 2024 19:40
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Вів 27 лют, 2024 19:53
Хотів промовчать але... Наша ментальність стає все більше схожа на тих кого ми називаємо різними словами. Ми все більше звинувачуємо когось у власних проблемах. Що заважало нам 30 років розвивати економіку, будувати ВПК, укріплювати кордони, ставати сильнішими?
Рашисти знали про нашу слабкість і їхали не на війну, а на парад в Київ. Державу в 2021 остаточно зливали. Я вже писав, що в 2021 не закупались ні вугілля, ні газ, поки хтось на початку опалювального сезону (за три місяці до війни!) не закричав "всьо пропало замерзнемо" (в цей же день я вийшов з гривні).
Читаючи американську пресу я більше відчуваю байдужість до нас та рашки, ніж слабкість. Вони просто втомились від нас. Ми їм не цікаві.
Додано: Вів 27 лют, 2024 20:31
Re: Валютний ринок в контексті ДС
|