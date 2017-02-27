RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11233112341123511236
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 19:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

рашисти побачили слабкість США та інших наших "партнерів" і в результаті досить впевнено себе почувають :(
Zochan
 
Повідомлень: 1036
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 19:20

  Zochan написав:рашисти побачили слабкість США та інших наших "партнерів" і в результаті досить впевнено себе почувають :(

І?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9635
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 892 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 19:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Investor_K написав:
  Zochan написав:рашисти побачили слабкість США та інших наших "партнерів" і в результаті досить впевнено себе почувають :(

І?


Нам залишається лише надіятись, що здоровий глузд переможе і зло буде покаране.
Zochan
 
Повідомлень: 1036
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 19:53

  Zochan написав:рашисти побачили слабкість США та інших наших "партнерів" і в результаті досить впевнено себе почувають :(

Хотів промовчать але... Наша ментальність стає все більше схожа на тих кого ми називаємо різними словами. Ми все більше звинувачуємо когось у власних проблемах. Що заважало нам 30 років розвивати економіку, будувати ВПК, укріплювати кордони, ставати сильнішими?
Рашисти знали про нашу слабкість і їхали не на війну, а на парад в Київ. Державу в 2021 остаточно зливали. Я вже писав, що в 2021 не закупались ні вугілля, ні газ, поки хтось на початку опалювального сезону (за три місяці до війни!) не закричав "всьо пропало замерзнемо" (в цей же день я вийшов з гривні).
Читаючи американську пресу я більше відчуваю байдужість до нас та рашки, ніж слабкість. Вони просто втомились від нас. Ми їм не цікаві.
oleg49
 
Повідомлень: 390
З нами з: 22.10.10
Подякував: 60 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 20:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

oleg49 написав:Що заважало нам 30 років розвивати економіку, будувати ВПК, укріплювати кордони, ставати сильнішими?

Рашисти знали про нашу слабкість і їхали не на війну, а на парад в Київ.


https://www.youtube.com/watch?v=xbZf8cY2NRE
Zochan
 
Повідомлень: 1036
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11233112341123511236
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3366, 3367, 3368
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
33672 36762714
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лют, 2024 18:33
asti
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 190, 191, 192
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1911 13190622
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2024 13:55
Shaman
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23156695
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.