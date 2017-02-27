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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 19:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

рашисти побачили слабкість США та інших наших "партнерів" і в результаті досить впевнено себе почувають :(
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 19:20

  Zochan написав:рашисти побачили слабкість США та інших наших "партнерів" і в результаті досить впевнено себе почувають :(

І?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 19:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Investor_K написав:
  Zochan написав:рашисти побачили слабкість США та інших наших "партнерів" і в результаті досить впевнено себе почувають :(

І?


Нам залишається лише надіятись, що здоровий глузд переможе і зло буде покаране.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 19:53

  Zochan написав:рашисти побачили слабкість США та інших наших "партнерів" і в результаті досить впевнено себе почувають :(

Хотів промовчать але... Наша ментальність стає все більше схожа на тих кого ми називаємо різними словами. Ми все більше звинувачуємо когось у власних проблемах. Що заважало нам 30 років розвивати економіку, будувати ВПК, укріплювати кордони, ставати сильнішими?
Рашисти знали про нашу слабкість і їхали не на війну, а на парад в Київ. Державу в 2021 остаточно зливали. Я вже писав, що в 2021 не закупались ні вугілля, ні газ, поки хтось на початку опалювального сезону (за три місяці до війни!) не закричав "всьо пропало замерзнемо" (в цей же день я вийшов з гривні).
Читаючи американську пресу я більше відчуваю байдужість до нас та рашки, ніж слабкість. Вони просто втомились від нас. Ми їм не цікаві.
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 20:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

oleg49 написав:Що заважало нам 30 років розвивати економіку, будувати ВПК, укріплювати кордони, ставати сильнішими?

Рашисти знали про нашу слабкість і їхали не на війну, а на парад в Київ.


https://www.youtube.com/watch?v=xbZf8cY2NRE
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 20:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Сегодня был провален аукцион ОВГЗ.

Было выставлено облигаций на 300 млн дол. Смогли привлечь всего 142,6 млн.
В гривне привлекли 5,5 млрд на разные сроки.

В четверг ожидается погашение 468,5 млн дол.

А это означает, что на этой неделе объем ОВГЗ в обращении уменьшится приблизительно на 7 млрд.

Из-за выноса депозитов из банков ОВГЗ превращаются из источника наполнения бюджета в большую проблему для мин.фина.
Vert
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 20:56

  oleg49 написав:
  Zochan написав:рашисти побачили слабкість США та інших наших "партнерів" і в результаті досить впевнено себе почувають :(

Хотів промовчать але... Наша ментальність стає все більше схожа на тих кого ми називаємо різними словами. Ми все більше звинувачуємо когось у власних проблемах. Що заважало нам 30 років розвивати економіку, будувати ВПК, укріплювати кордони, ставати сильнішими?
Рашисти знали про нашу слабкість і їхали не на війну, а на парад в Київ. Державу в 2021 остаточно зливали. Я вже писав, що в 2021 не закупались ні вугілля, ні газ, поки хтось на початку опалювального сезону (за три місяці до війни!) не закричав "всьо пропало замерзнемо" (в цей же день я вийшов з гривні).
Читаючи американську пресу я більше відчуваю байдужість до нас та рашки, ніж слабкість. Вони просто втомились від нас. Ми їм не цікаві.

Основною загальнодержавною метою мають бути люди. І мова не про людський ресурс, і не споживче ставлення і не про витратний матеріал.
Люди це є основою будь-якої держави. Без людей не може бути держави, і для людей держава існує і має існувати. Усі процеси мають бути зав'язані на розвиток у цьому ключі та жодному іншому. І тоді питання і здивування чомусь хтось цікавий чи нецікавий іншій державі відпадуть самі собою. За принципом - якщо не годувати свою армію, то треба буде годувати чужу, якщо не покращувати добробут людей у своїй країні вони збільшуватимуть потенціал чужої країни.
Востаннє редагувалось feecold в Вів 27 лют, 2024 21:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 21:02

  Vert написав:Сегодня был провален аукцион ОВГЗ.

Было выставлено облигаций на 300 млн дол. Смогли привлечь всего 142,6 млн.
В гривне привлекли 5,5 млрд на разные сроки.

В четверг ожидается погашение 468,5 млн дол.

А это означает, что на этой неделе объем ОВГЗ в обращении уменьшится приблизительно на 7 млрд.

Из-за выноса депозитов из банков ОВГЗ превращаются из источника наполнения бюджета в большую проблему для мин.фина.

пора піднімати потужно пишну ставку
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 21:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Vert написав:Из-за выноса депозитов из банков ОВГЗ превращаются из источника наполнения бюджета в большую проблему для мин.фина.

Піраміда вже починає сипатись? Щось дуже рано...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 21:30

сила думки

  Дюрі-бачі написав:
  Vert написав:Из-за выноса депозитов из банков ОВГЗ превращаются из источника наполнения бюджета в большую проблему для мин.фина.

Піраміда вже починає сипатись? Щось дуже рано...

дійсно, ще ж мобілізаційний закон покращень не прийняли, а тільки думають
flyman
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