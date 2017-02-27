Zochan написав:рашисти побачили слабкість США та інших наших "партнерів" і в результаті досить впевнено себе почувають
Хотів промовчать але... Наша ментальність стає все більше схожа на тих кого ми називаємо різними словами. Ми все більше звинувачуємо когось у власних проблемах. Що заважало нам 30 років розвивати економіку, будувати ВПК, укріплювати кордони, ставати сильнішими? Рашисти знали про нашу слабкість і їхали не на війну, а на парад в Київ. Державу в 2021 остаточно зливали. Я вже писав, що в 2021 не закупались ні вугілля, ні газ, поки хтось на початку опалювального сезону (за три місяці до війни!) не закричав "всьо пропало замерзнемо" (в цей же день я вийшов з гривні). Читаючи американську пресу я більше відчуваю байдужість до нас та рашки, ніж слабкість. Вони просто втомились від нас. Ми їм не цікаві.
Zochan написав:рашисти побачили слабкість США та інших наших "партнерів" і в результаті досить впевнено себе почувають
Хотів промовчать але... Наша ментальність стає все більше схожа на тих кого ми називаємо різними словами. Ми все більше звинувачуємо когось у власних проблемах. Що заважало нам 30 років розвивати економіку, будувати ВПК, укріплювати кордони, ставати сильнішими? Рашисти знали про нашу слабкість і їхали не на війну, а на парад в Київ. Державу в 2021 остаточно зливали. Я вже писав, що в 2021 не закупались ні вугілля, ні газ, поки хтось на початку опалювального сезону (за три місяці до війни!) не закричав "всьо пропало замерзнемо" (в цей же день я вийшов з гривні). Читаючи американську пресу я більше відчуваю байдужість до нас та рашки, ніж слабкість. Вони просто втомились від нас. Ми їм не цікаві.
Основною загальнодержавною метою мають бути люди. І мова не про людський ресурс, і не споживче ставлення і не про витратний матеріал. Люди це є основою будь-якої держави. Без людей не може бути держави, і для людей держава існує і має існувати. Усі процеси мають бути зав'язані на розвиток у цьому ключі та жодному іншому. І тоді питання і здивування чомусь хтось цікавий чи нецікавий іншій державі відпадуть самі собою. За принципом - якщо не годувати свою армію, то треба буде годувати чужу, якщо не покращувати добробут людей у своїй країні вони збільшуватимуть потенціал чужої країни.
Востаннє редагувалось feecold в Вів 27 лют, 2024 21:05, всього редагувалось 1 раз.