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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11234112351123611237
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 21:52

  fler написав:А також є 60 млрд.дол. від США, які зависли, але ж не зникли.
"Японія надасть Україні допомоги на 12,1 млрд доларів, зокрема, грант на суму 4,7 млрд доларів, який отримаємо до кінця лютого". https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 48484.html

США вроді ж зброю на суму збиралось надавати, а не самі гроші. А японці мають додатковий день у зв'язку з високосним роком, але сонце в них встає раніше і весна наступить швидше. Подивимось чи дотримають обіцянки.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 22:15

  Дюрі-бачі написав:
  Vert написав:Из-за выноса депозитов из банков ОВГЗ превращаются из источника наполнения бюджета в большую проблему для мин.фина.

Піраміда вже починає сипатись? Щось дуже рано...

Нічого там поки не сиплеться - карусельники повиносили тримісячні депо які наміняли в листопаді))
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 22:36

  Ой+ написав:
  fler написав:А також є 60 млрд.дол. від США, які зависли, але ж не зникли.

США вроді ж зброю на суму збиралось надавати, а не самі гроші.

Зброя з США для нас є менш цінною ніж гроші? Чи ми не витрачаємо гроші на зброю? Не зрозуміла ваш допис.
Пишуть, що Байден зараз проводить зустріч із Конгресом щодо цього питання.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 23:24

  Успіх написав:
  Shaman написав:
  Hotab написав:Да, сегодня снова 2400 из новой пачки отлистали. И ПУМБа уверенно новыми евросотками тоже. Но я пока на выход из банков (без новых заносов, за исключением зряплаты, конечно) ) до прояснения ситуации с помощью (финансовой) , боеприпасами и линией фронта.

несподівано...

такими повідомленнями ви свідомо чи несвідомо виступаєте на боці тих, хто кричить все пропало ... й треба здаватися...

Розбавлю я трохи позитивом! :

Якби всі тут знали, що 99% моєї скирди розкидано по банках на НЕрозривних депо до осені... а особливо, якщо б знали, яке в мене відсоткове співвідношення грн/юсд у цій скирді, то...
То б думали, що вже цього літа будемо пити коктейль "секс на пляжі" на пляжі в Ялті! :lol:

Так що:
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!© :D

ви там реально бачите позитив :?: :!: :?: тобто ви хочете сказати що є РЕАЛЬНІ причини для хороших прогнозів ¿

ваш приклад не показовий кажуть що багато хто спускає свої бойові в онлайн казино
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 23:25

  sergey_sryvkin написав:
  reef написав:
  greenozon написав:Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у січні 2024 року, становив $1,864 млрд. Це максимальний обсяг із лютого 2014 року ($3,208 млрд). При цьому банки ввезли за січень $1,623 млрд і євро на $235 млн в еквіваленті.

$1,623 + $235 = $1,858. ???

В пологовому:
- Мальчик? Нєт? А кто?.. :)

виросте - само визначиться :roll:
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