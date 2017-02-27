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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 лют, 2024 21:52
США вроді ж зброю на суму збиралось надавати, а не самі гроші. А японці мають додатковий день у зв'язку з високосним роком, але сонце в них встає раніше і весна наступить швидше. Подивимось чи дотримають обіцянки.
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Ой+
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Додано: Вів 27 лют, 2024 22:15
Дюрі-бачі написав: Vert написав:
Из-за выноса депозитов из банков ОВГЗ превращаются из источника наполнения бюджета в большую проблему для мин.фина.
Піраміда вже починає сипатись? Щось дуже рано...
Нічого там поки не сиплеться - карусельники повиносили тримісячні депо які наміняли в листопаді))
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asti
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Додано: Вів 27 лют, 2024 22:36
Ой+ написав: fler написав:
А також є 60 млрд.дол. від США, які зависли, але ж не зникли.
США вроді ж зброю на суму збиралось надавати, а не самі гроші.
Зброя з США для нас є менш цінною ніж гроші? Чи ми не витрачаємо гроші на зброю? Не зрозуміла ваш допис.
Пишуть, що Байден зараз проводить зустріч із Конгресом щодо цього питання.
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fler
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Додано: Вів 27 лют, 2024 23:24
Успіх написав: Shaman написав: Hotab написав:
Да, сегодня снова 2400 из новой пачки отлистали. И ПУМБа уверенно новыми евросотками тоже. Но я пока на выход из банков (без новых заносов, за исключением зряплаты, конечно) ) до прояснения ситуации с помощью (финансовой) , боеприпасами и линией фронта.
несподівано...
такими повідомленнями ви свідомо чи несвідомо виступаєте на боці тих, хто кричить все пропало ... й треба здаватися...
Розбавлю я трохи позитивом! :
Якби всі тут знали, що 99% моєї скирди розкидано по банках на НЕрозривних депо до осені... а особливо, якщо б знали, яке в мене відсоткове співвідношення грн/юсд у цій скирді, то...
То б думали, що вже цього літа будемо пити коктейль "секс на пляжі" на пляжі в Ялті!
Так що:
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©
ви там реально бачите позитив
тобто ви хочете сказати що є РЕАЛЬНІ причини для хороших прогнозів ¿
ваш приклад не показовий кажуть що багато хто спускає свої бойові в онлайн казино
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yama
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2
Додано: Вів 27 лют, 2024 23:25
sergey_sryvkin написав: reef написав: greenozon написав:
Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у січні 2024 року, становив $1,864 млрд. Це максимальний обсяг із лютого 2014 року ($3,208 млрд). При цьому банки ввезли за січень $1,623 млрд і євро на $235 млн в еквіваленті.
$1,623 + $235 = $1,858. ???
В пологовому:
- Мальчик? Нєт? А кто?..
виросте - само визначиться
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Додано: Сер 28 лют, 2024 05:05
fler написав:Зброя з США для нас є менш цінною ніж гроші?
Хіба що для тих, хто купує яйця по 17...
Нагадало алкоголіка, який просив гроші на їжу, а коли йому дали пиріжки, відмовився їх брати і почав кричати, що йому потрібні гроші, а не це
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1
Додано: Сер 28 лют, 2024 06:13
yama
З моїх знайомих хто воює половина спускає гроші в казино.
Навіть для прикладу офіційно казино повідомили про 207 лярдів гривень обороту.
Зверніть увагу на кількість реклами казино.
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П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
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