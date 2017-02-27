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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11235112361123711238>
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 21:52

  fler написав:А також є 60 млрд.дол. від США, які зависли, але ж не зникли.
"Японія надасть Україні допомоги на 12,1 млрд доларів, зокрема, грант на суму 4,7 млрд доларів, який отримаємо до кінця лютого". https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 48484.html

США вроді ж зброю на суму збиралось надавати, а не самі гроші. А японці мають додатковий день у зв'язку з високосним роком, але сонце в них встає раніше і весна наступить швидше. Подивимось чи дотримають обіцянки.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 22:15

  Дюрі-бачі написав:
  Vert написав:Из-за выноса депозитов из банков ОВГЗ превращаются из источника наполнения бюджета в большую проблему для мин.фина.

Піраміда вже починає сипатись? Щось дуже рано...

Нічого там поки не сиплеться - карусельники повиносили тримісячні депо які наміняли в листопаді))
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 22:36

  Ой+ написав:
  fler написав:А також є 60 млрд.дол. від США, які зависли, але ж не зникли.

США вроді ж зброю на суму збиралось надавати, а не самі гроші.

Зброя з США для нас є менш цінною ніж гроші? Чи ми не витрачаємо гроші на зброю? Не зрозуміла ваш допис.
Пишуть, що Байден зараз проводить зустріч із Конгресом щодо цього питання.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 23:24

  Успіх написав:
  Shaman написав:
  Hotab написав:Да, сегодня снова 2400 из новой пачки отлистали. И ПУМБа уверенно новыми евросотками тоже. Но я пока на выход из банков (без новых заносов, за исключением зряплаты, конечно) ) до прояснения ситуации с помощью (финансовой) , боеприпасами и линией фронта.

несподівано...

такими повідомленнями ви свідомо чи несвідомо виступаєте на боці тих, хто кричить все пропало ... й треба здаватися...

Розбавлю я трохи позитивом! :

Якби всі тут знали, що 99% моєї скирди розкидано по банках на НЕрозривних депо до осені... а особливо, якщо б знали, яке в мене відсоткове співвідношення грн/юсд у цій скирді, то...
То б думали, що вже цього літа будемо пити коктейль "секс на пляжі" на пляжі в Ялті! :lol:

Так що:
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!© :D

ви там реально бачите позитив :?: :!: :?: тобто ви хочете сказати що є РЕАЛЬНІ причини для хороших прогнозів ¿

ваш приклад не показовий кажуть що багато хто спускає свої бойові в онлайн казино
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 23:25

  sergey_sryvkin написав:
  reef написав:
  greenozon написав:Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у січні 2024 року, становив $1,864 млрд. Це максимальний обсяг із лютого 2014 року ($3,208 млрд). При цьому банки ввезли за січень $1,623 млрд і євро на $235 млн в еквіваленті.

$1,623 + $235 = $1,858. ???

В пологовому:
- Мальчик? Нєт? А кто?.. :)

виросте - само визначиться :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 05:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

fler написав:Зброя з США для нас є менш цінною ніж гроші?

Хіба що для тих, хто купує яйця по 17...
Нагадало алкоголіка, який просив гроші на їжу, а коли йому дали пиріжки, відмовився їх брати і почав кричати, що "хлібом не бере" :)
Востаннє редагувалось Zochan в Сер 28 лют, 2024 07:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 06:13

yama
З моїх знайомих хто воює половина спускає гроші в казино.
Навіть для прикладу офіційно казино повідомили про 207 лярдів гривень обороту.
Зверніть увагу на кількість реклами казино.
Волинь
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 06:39

Не дивує. По-перше, стрес.
По-друге, народ там різний.Сімейні в основному не грають.
Хоп хей лалалей спускають аж бігом.
Цивільне життя буде для них ще одним стресом, особливо у розмірі з/п
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 07:12

Волинь ,

З моїх знайомих хто воює половина спускає гроші в казино.


Більшість з них вперше мають в руках (на рахунках) такі суми грошей. Культури розумно ними розпоряджатись нема. Хтось попʼє (пограє онлайн) і зупиниться, а хтось там назавжди.
З мого досвіду .. були солдати, які прилітали з місії ООН в Україну з сумою 15 +- куїв, примудрялись спустити їх за перший тиждень в Україні. Таксі, борделі, сауни, дорогий алкоголь..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 07:20

  Vert написав:Сегодня был провален аукцион ОВГЗ.

Было выставлено облигаций на 300 млн дол. Смогли привлечь всего 142,6 млн.
В гривне привлекли 5,5 млрд на разные сроки.

В четверг ожидается погашение 468,5 млн дол.

А это означает, что на этой неделе объем ОВГЗ в обращении уменьшится приблизительно на 7 млрд.

Из-за выноса депозитов из банков ОВГЗ превращаются из источника наполнения бюджета в большую проблему для мин.фина.

Совершенно обычный результат. Где провал?
Сибарит
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