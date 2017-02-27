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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 лют, 2024 07:26
Волинь написав:Навіть для прикладу офіційно казино повідомили про 207 лярдів гривень обороту.
Зверніть увагу на кількість реклами казино.
Львів, 2022 рік, з'явилась величезна кількість бордів: війни, злочинів рашистів та карикатур(найбільш запам'яталась, "путлер, який зробив харакірі і з живота вивалюється кривава армія рашистів").
А вже в 2023 році всі ці борди були замінені на рекламу КАЗИНО
.
Ось які пріоритети підчас війни. Що відбувається?
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Zochan
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Додано: Сер 28 лют, 2024 07:29
Zochan написав:
Волинь написав:Навіть для прикладу офіційно казино повідомили про 207 лярдів гривень обороту.
Зверніть увагу на кількість реклами казино.
Львів, 2022 рік, з'явилась величезна кількість бордів: війни, злочинів рашистів та карикатур(найбільш запам'яталась, "путлер, який зробив харакірі і з живота вивалюється кривава армія рашистів").
А вже в 2023 році всі ці борди були замінені на рекламу КАЗИНО
.
Ось які пріоритети підчас війни. Що відбувається?
Капіталізм. Казино сплачує податки, реклама працює,оберти на повну.
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sens
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Додано: Сер 28 лют, 2024 07:59
Просто зелененькі голови перепутали місце кобили і возу - хто кого тягне.
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Додано: Сер 28 лют, 2024 08:05
Сибарит написав:
Совершенно обычный результат. Где провал?
Нежелание у большинства населения признавать реальность и ведет сейчас Украину к катастрофе.
Эксперты и "эксперты" озвучивали 100500 причин оттока вкладов в январе, кроме главной.
Так и у вас проваленный аукцион по ОВГЗ это "обычный" результат.
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Vert
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Додано: Сер 28 лют, 2024 08:22
Zochan написав:
Ось які пріоритети підчас війни. Що відбувається?
Ви можете викупити рекламу на цих бордах і розмістити патріотичну. Що Вам заважає це зробити? Га?
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Василь-Рівне
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Додано: Сер 28 лют, 2024 08:36
Vert написав: Сибарит написав:
Совершенно обычный результат. Где провал?
Нежелание у большинства населения признавать реальность и ведет сейчас Украину к катастрофе.
Так и у вас проваленный аукцион по ОВГЗ это "обычный" результат.
Так реальность у каждого своя.
Как и катастрофа.
Население ничего не признает нигде.
У меня в коллективе разговоры о том, что Америка нам должна)
Быдло.
Но результат, кстати, не провальный.
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