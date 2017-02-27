RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11235112361123711238
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 07:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Волинь написав:Навіть для прикладу офіційно казино повідомили про 207 лярдів гривень обороту.
Зверніть увагу на кількість реклами казино.

Львів, 2022 рік, з'явилась величезна кількість бордів: війни, злочинів рашистів та карикатур(найбільш запам'яталась, "путлер, який зробив харакірі і з живота вивалюється кривава армія рашистів").
А вже в 2023 році всі ці борди були замінені на рекламу КАЗИНО.
Ось які пріоритети підчас війни. Що відбувається?
Zochan
 
Повідомлень: 1039
З нами з: 22.10.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 07:29

  Zochan написав:
Волинь написав:Навіть для прикладу офіційно казино повідомили про 207 лярдів гривень обороту.
Зверніть увагу на кількість реклами казино.

Львів, 2022 рік, з'явилась величезна кількість бордів: війни, злочинів рашистів та карикатур(найбільш запам'яталась, "путлер, який зробив харакірі і з живота вивалюється кривава армія рашистів").
А вже в 2023 році всі ці борди були замінені на рекламу КАЗИНО.
Ось які пріоритети підчас війни. Що відбувається?

Капіталізм. Казино сплачує податки, реклама працює,оберти на повну.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15990
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 07:59

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Просто зелененькі голови перепутали місце кобили і возу - хто кого тягне.
zxzx777
 
Повідомлень: 109
З нами з: 18.12.08
Подякував: 45 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 08:05

  Сибарит написав:Совершенно обычный результат. Где провал?


Нежелание у большинства населения признавать реальность и ведет сейчас Украину к катастрофе.

Эксперты и "эксперты" озвучивали 100500 причин оттока вкладов в январе, кроме главной.

Так и у вас проваленный аукцион по ОВГЗ это "обычный" результат.
Vert
 
Повідомлень: 167
З нами з: 21.09.09
Подякував: 55 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 08:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Zochan написав:Ось які пріоритети підчас війни. Що відбувається?

Ви можете викупити рекламу на цих бордах і розмістити патріотичну. Що Вам заважає це зробити? Га? :wink:
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5963
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6829 раз.
Подякували: 3048 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 08:36

  Vert написав:
  Сибарит написав:Совершенно обычный результат. Где провал?


Нежелание у большинства населения признавать реальность и ведет сейчас Украину к катастрофе.

Так и у вас проваленный аукцион по ОВГЗ это "обычный" результат.

Так реальность у каждого своя.
Как и катастрофа.
Население ничего не признает нигде.
У меня в коллективе разговоры о том, что Америка нам должна)
Быдло.
Но результат, кстати, не провальный.
Навуходоносор
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2555
З нами з: 21.09.13
Подякував: 820 раз.
Подякували: 988 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 11235112361123711238
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Realist, Навуходоносор і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3367, 3368, 3369
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
33682 36763919
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лют, 2024 01:06
Dr_English
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 190, 191, 192
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1911 13191197
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2024 13:55
Shaman
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23156808
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5802)
28.02.2024 07:48
Sense Bank (11426)
28.02.2024 07:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.