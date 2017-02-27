|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 27 лют, 2024 21:52
США вроді ж зброю на суму збиралось надавати, а не самі гроші. А японці мають додатковий день у зв'язку з високосним роком, але сонце в них встає раніше і весна наступить швидше. Подивимось чи дотримають обіцянки.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 6496
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 1004 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 27 лют, 2024 22:15
Дюрі-бачі написав: Vert написав:
Из-за выноса депозитов из банков ОВГЗ превращаются из источника наполнения бюджета в большую проблему для мин.фина.
Піраміда вже починає сипатись? Щось дуже рано...
Нічого там поки не сиплеться - карусельники повиносили тримісячні депо які наміняли в листопаді))
-
asti
-
-
- Повідомлень: 3849
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 685 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 лют, 2024 22:36
Ой+ написав: fler написав:
А також є 60 млрд.дол. від США, які зависли, але ж не зникли.
США вроді ж зброю на суму збиралось надавати, а не самі гроші.
Зброя з США для нас є менш цінною ніж гроші? Чи ми не витрачаємо гроші на зброю? Не зрозуміла ваш допис.
Пишуть, що Байден зараз проводить зустріч із Конгресом щодо цього питання.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 4683
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1182 раз.
- Подякували: 1331 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 лют, 2024 23:25
sergey_sryvkin написав: reef написав: greenozon написав:
Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у січні 2024 року, становив $1,864 млрд. Це максимальний обсяг із лютого 2014 року ($3,208 млрд). При цьому банки ввезли за січень $1,623 млрд і євро на $235 млн в еквіваленті.
$1,623 + $235 = $1,858. ???
В пологовому:
- Мальчик? Нєт? А кто?..
виросте - само визначиться
-
yama
-
-
- Повідомлень: 4675
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 8956 раз.
- Подякували: 1046 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 28 лют, 2024 05:05
fler написав:Зброя з США для нас є менш цінною ніж гроші?
Хіба що для тих, хто купує яйця по 17...
Нагадало алкоголіка, який просив гроші на їжу, а коли йому дали пиріжки, відмовився їх брати і почав кричати, що "хлібом не бере"
Востаннє редагувалось Zochan
в Сер 28 лют, 2024 07:30, всього редагувалось 1 раз.
-
Zochan
-
-
- Повідомлень: 1040
- З нами з: 22.10.14
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 28 лют, 2024 07:20
Vert написав:
Сегодня был провален аукцион ОВГЗ.
Было выставлено облигаций на 300 млн дол. Смогли привлечь всего 142,6 млн.
В гривне привлекли 5,5 млрд на разные сроки.
В четверг ожидается погашение 468,5 млн дол.
А это означает, что на этой неделе объем ОВГЗ в обращении уменьшится приблизительно на 7 млрд.
Из-за выноса депозитов из банков ОВГЗ превращаются из источника наполнения бюджета в большую проблему для мин.фина.
Совершенно обычный результат. Где провал?
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 7406
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6370 раз.
- Подякували: 21095 раз.
-
- Профіль
-
129
73
34
2
Додано: Сер 28 лют, 2024 07:59
Просто зелененькі голови перепутали місце кобили і возу - хто кого тягне.
-
zxzx777
-
-
- Повідомлень: 109
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 лют, 2024 08:05
Сибарит написав:
Совершенно обычный результат. Где провал?
Нежелание у большинства населения признавать реальность и ведет сейчас Украину к катастрофе.
Эксперты и "эксперты" озвучивали 100500 причин оттока вкладов в январе, кроме главной.
Так и у вас проваленный аукцион по ОВГЗ это "обычный" результат.
-
Vert
-
-
- Повідомлень: 167
- З нами з: 21.09.09
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 28 лют, 2024 08:36
Vert написав: Сибарит написав:
Совершенно обычный результат. Где провал?
Нежелание у большинства населения признавать реальность и ведет сейчас Украину к катастрофе.
Так и у вас проваленный аукцион по ОВГЗ это "обычный" результат.
Так реальность у каждого своя.
Как и катастрофа.
Население ничего не признает нигде.
У меня в коллективе разговоры о том, что Америка нам должна)
Быдло.
Но результат, кстати, не провальный.Действительно, обычный.
Вы с какой целью нагнетаете?)
Заработать или "Майдан-3"?;)
-
Навуходоносор
-
-
- Повідомлень: 2555
- З нами з: 21.09.13
- Подякував: 820 раз.
- Подякували: 988 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 28 лют, 2024 08:57
Vert написав:
Сегодня был провален аукцион ОВГЗ.
Было выставлено облигаций на 300 млн дол. Смогли привлечь всего 142,6 млн.
В гривне привлекли 5,5 млрд на разные сроки.
В четверг ожидается погашение 468,5 млн дол.
А это означает, что на этой неделе объем ОВГЗ в обращении уменьшится приблизительно на 7 млрд.
Из-за выноса депозитов из банков ОВГЗ превращаются из источника наполнения бюджета в большую проблему для мин.фина.
Як же ж ви швидко зробили висновки. І про виніс депозитів і про ОВГЗ. Абсолютно не підтримую ваших висновків. Як мінімум минуло мало часу (даних), щоб робити такі гучні заяви.
Нашому Мінфіну не дуже цікаво пере-позичати у валюті на внутрішньому ринку. Це валютні ризики (як і при зовнішніх запозиченнях), от тільки свіжа валюта фізично в країну не прибуває. Спробували - скільки вдалось, стільки вдалось.
Як бачимо, Мінфін по долару задовольнив всі заявки окрім однієї (хуліганської).
По гривні задовольнили всі заявки. Правда по річних - не в повному обсязі.
Попит на річні на 1 млрд перевищував пропозицію у 3 ярди. По дворічних навпаки був на 2 ярд менше ніж хотіли взяти (4 млрд).
По 4-х річках попиту практично не було.
В порівнянні із минуло тижневим аукціоном дохідність по гривні не змінилась. В гривні загальна сума майже на тому ж рівні (більше 5 млрд). Різниця менше 0,5 млрд.
Мигулого тижня вдалось позичити на довший термін. Цього тижня навпаки.
-
Realist
-
-
- Повідомлень: 1708
- З нами з: 23.01.09
- Подякував: 2920 раз.
- Подякували: 2133 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1912
|13191241
|
|
|33682
|36764036
|
|
|7978
|23156840
|
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
|