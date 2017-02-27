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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11235112361123711238>
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 21:52

  fler написав:А також є 60 млрд.дол. від США, які зависли, але ж не зникли.
"Японія надасть Україні допомоги на 12,1 млрд доларів, зокрема, грант на суму 4,7 млрд доларів, який отримаємо до кінця лютого". https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 48484.html

США вроді ж зброю на суму збиралось надавати, а не самі гроші. А японці мають додатковий день у зв'язку з високосним роком, але сонце в них встає раніше і весна наступить швидше. Подивимось чи дотримають обіцянки.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 22:15

  Дюрі-бачі написав:
  Vert написав:Из-за выноса депозитов из банков ОВГЗ превращаются из источника наполнения бюджета в большую проблему для мин.фина.

Піраміда вже починає сипатись? Щось дуже рано...

Нічого там поки не сиплеться - карусельники повиносили тримісячні депо які наміняли в листопаді))
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 22:36

  Ой+ написав:
  fler написав:А також є 60 млрд.дол. від США, які зависли, але ж не зникли.

США вроді ж зброю на суму збиралось надавати, а не самі гроші.

Зброя з США для нас є менш цінною ніж гроші? Чи ми не витрачаємо гроші на зброю? Не зрозуміла ваш допис.
Пишуть, що Байден зараз проводить зустріч із Конгресом щодо цього питання.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 23:25

  sergey_sryvkin написав:
  reef написав:
  greenozon написав:Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у січні 2024 року, становив $1,864 млрд. Це максимальний обсяг із лютого 2014 року ($3,208 млрд). При цьому банки ввезли за січень $1,623 млрд і євро на $235 млн в еквіваленті.

$1,623 + $235 = $1,858. ???

В пологовому:
- Мальчик? Нєт? А кто?.. :)

виросте - само визначиться :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 05:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

fler написав:Зброя з США для нас є менш цінною ніж гроші?

Хіба що для тих, хто купує яйця по 17...
Нагадало алкоголіка, який просив гроші на їжу, а коли йому дали пиріжки, відмовився їх брати і почав кричати, що "хлібом не бере" :)
Востаннє редагувалось Zochan в Сер 28 лют, 2024 07:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 07:20

  Vert написав:Сегодня был провален аукцион ОВГЗ.

Было выставлено облигаций на 300 млн дол. Смогли привлечь всего 142,6 млн.
В гривне привлекли 5,5 млрд на разные сроки.

В четверг ожидается погашение 468,5 млн дол.

А это означает, что на этой неделе объем ОВГЗ в обращении уменьшится приблизительно на 7 млрд.

Из-за выноса депозитов из банков ОВГЗ превращаются из источника наполнения бюджета в большую проблему для мин.фина.

Совершенно обычный результат. Где провал?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 07:59

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Просто зелененькі голови перепутали місце кобили і возу - хто кого тягне.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 08:05

  Сибарит написав:Совершенно обычный результат. Где провал?


Нежелание у большинства населения признавать реальность и ведет сейчас Украину к катастрофе.

Эксперты и "эксперты" озвучивали 100500 причин оттока вкладов в январе, кроме главной.

Так и у вас проваленный аукцион по ОВГЗ это "обычный" результат.
Vert
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 08:36

  Vert написав:
  Сибарит написав:Совершенно обычный результат. Где провал?


Нежелание у большинства населения признавать реальность и ведет сейчас Украину к катастрофе.

Так и у вас проваленный аукцион по ОВГЗ это "обычный" результат.

Так реальность у каждого своя.
Как и катастрофа.
Население ничего не признает нигде.
У меня в коллективе разговоры о том, что Америка нам должна)
Быдло.
Но результат, кстати, не провальный.Действительно, обычный.
Вы с какой целью нагнетаете?)
Заработать или "Майдан-3"?;)
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 08:57

  Vert написав:Сегодня был провален аукцион ОВГЗ.

Было выставлено облигаций на 300 млн дол. Смогли привлечь всего 142,6 млн.
В гривне привлекли 5,5 млрд на разные сроки.

В четверг ожидается погашение 468,5 млн дол.

А это означает, что на этой неделе объем ОВГЗ в обращении уменьшится приблизительно на 7 млрд.

Из-за выноса депозитов из банков ОВГЗ превращаются из источника наполнения бюджета в большую проблему для мин.фина.

Як же ж ви швидко зробили висновки. І про виніс депозитів і про ОВГЗ. Абсолютно не підтримую ваших висновків. Як мінімум минуло мало часу (даних), щоб робити такі гучні заяви.
Нашому Мінфіну не дуже цікаво пере-позичати у валюті на внутрішньому ринку. Це валютні ризики (як і при зовнішніх запозиченнях), от тільки свіжа валюта фізично в країну не прибуває. Спробували - скільки вдалось, стільки вдалось.

Як бачимо, Мінфін по долару задовольнив всі заявки окрім однієї (хуліганської).
По гривні задовольнили всі заявки. Правда по річних - не в повному обсязі.
Попит на річні на 1 млрд перевищував пропозицію у 3 ярди. По дворічних навпаки був на 2 ярд менше ніж хотіли взяти (4 млрд).
По 4-х річках попиту практично не було.
В порівнянні із минуло тижневим аукціоном дохідність по гривні не змінилась. В гривні загальна сума майже на тому ж рівні (більше 5 млрд). Різниця менше 0,5 млрд.
Мигулого тижня вдалось позичити на довший термін. Цього тижня навпаки.
Realist
 
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