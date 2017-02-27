fler написав:А також є 60 млрд.дол. від США, які зависли, але ж не зникли.
США вроді ж зброю на суму збиралось надавати, а не самі гроші.
Зброя з США для нас є менш цінною ніж гроші? Чи ми не витрачаємо гроші на зброю? Не зрозуміла ваш допис. Пишуть, що Байден зараз проводить зустріч із Конгресом щодо цього питання.
Ця гілка якраз про гроші. А так для прикладу, США в Афгані якби витратились на 1 трлн, але 95% цих витрат припало на саме США. З 60 млрд:
Економічна / фінансова / цивільна та ядерна безпека – 14,75 млрд.дол. включаючи: 11,8 млрд.дол. для надання прямої бюджетної підтримки Україні; 2,2 млрд.дол. для підтримки нагальних потреб у відновленні та розробці програм в Україні та інших країнах регіону, що постраждали від конфлікту; 360 млн.дол. Державному департаменту https://zakordon.rayon.in.ua/news/64337 ... voni-pidut
В нас висвітлили як поляки літаки передавали - залишили, щоб самі українці забирали. В фільмі "Темні часи" є епізод, що США дає літаки британцям, залишивши їх під канадським кордоном, а потім кіньми їх тягнуть в Канаду і далі, бо конгрес і сенат проти прямих поставок.