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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11235112361123711238
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 09:11

  fler написав:
  Ой+ написав:
  fler написав:А також є 60 млрд.дол. від США, які зависли, але ж не зникли.

США вроді ж зброю на суму збиралось надавати, а не самі гроші.

Зброя з США для нас є менш цінною ніж гроші? Чи ми не витрачаємо гроші на зброю? Не зрозуміла ваш допис.
Пишуть, що Байден зараз проводить зустріч із Конгресом щодо цього питання.

Ця гілка якраз про гроші. А так для прикладу, США в Афгані якби витратились на 1 трлн, але 95% цих витрат припало на саме США.
З 60 млрд:
Економічна / фінансова / цивільна та ядерна безпека – 14,75 млрд.дол. включаючи:
11,8 млрд.дол. для надання прямої бюджетної підтримки Україні;
2,2 млрд.дол. для підтримки нагальних потреб у відновленні та розробці програм в Україні та інших країнах регіону, що постраждали від конфлікту;
360 млн.дол. Державному департаменту https://zakordon.rayon.in.ua/news/64337 ... voni-pidut

В нас висвітлили як поляки літаки передавали - залишили, щоб самі українці забирали. В фільмі "Темні часи" є епізод, що США дає літаки британцям, залишивши їх під канадським кордоном, а потім кіньми їх тягнуть в Канаду і далі, бо конгрес і сенат проти прямих поставок.
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Victor8 Да, всі за всім теперь ДУЖЕ ретельно слідкують! :lol: Заніс в один банк пачку білих по 50 доларів, одну не взяли, порвана на 2 міліметри. Пішов в інший, тільки перерахували на машинці, навіть не світили, хз..Який алгоритм...
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 12:23

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  fler написав:А якщо пригадати, що крім ЄС є ще гроші від інших партнерів ...

-- то всеравно даже на этот год не хватает.
А шкуру неубитого медведя лучше в бюджет пока не записывать -- Трамп те 60 лярдов скорее всего на Стену потратит...

\\\
нагадаю, у Трампа ще попереду вибори, а його вже у президенти записали...

А напомните еще -- кто там у него в соперниках? -- "бидон", которого _уже_ списать грозятся по состоянию здоровья да Никки? :wink:
Гейли – против отправки войск США на войну и против финансовой помощи (no cash for Ukraine). Последний тезис появился в ее риторике недавно, в частности в сообщениях в соцсети X.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 12:26

  Zochan написав:
Shaman написав:нагадаю, у Трампа ще попереду вибори, а його вже у президенти записали...

І в чому позитив для нас, якщо США заблокувало військову допомогу?

Человек просто антитрампист -- и наивно верит что _все остальные_ продолжат вливать оху... кхм... дофигалярды в региональный конфликт на другом конце Шарика :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 12:32

  flyman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Vert написав:Из-за выноса депозитов из банков ОВГЗ превращаются из источника наполнения бюджета в большую проблему для мин.фина.

Піраміда вже починає сипатись? Щось дуже рано...

дійсно, ще ж мобілізаційний закон покращень не прийняли, а тільки думають

так Там такое думают, что народ, похоже, решил заранее готовиться начать. Тем более, что многие на сроковых депозитах зависли :(
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