Сибарит написав:Совершенно обычный результат. Где провал?
Нежелание у большинства населения признавать реальность и ведет сейчас Украину к катастрофе.
Так и у вас проваленный аукцион по ОВГЗ это "обычный" результат.
Так реальность у каждого своя. Как и катастрофа. Население ничего не признает нигде. У меня в коллективе разговоры о том, что Америка нам должна) Быдло. Но результат, кстати, не провальный.Действительно, обычный. Вы с какой целью нагнетаете?) Заработать или "Майдан-3"?;)
Было выставлено облигаций на 300 млн дол. Смогли привлечь всего 142,6 млн. В гривне привлекли 5,5 млрд на разные сроки.
В четверг ожидается погашение 468,5 млн дол.
А это означает, что на этой неделе объем ОВГЗ в обращении уменьшится приблизительно на 7 млрд.
Из-за выноса депозитов из банков ОВГЗ превращаются из источника наполнения бюджета в большую проблему для мин.фина.
Як же ж ви швидко зробили висновки. І про виніс депозитів і про ОВГЗ. Абсолютно не підтримую ваших висновків. Як мінімум минуло мало часу (даних), щоб робити такі гучні заяви. Нашому Мінфіну не дуже цікаво пере-позичати у валюті на внутрішньому ринку. Це валютні ризики (як і при зовнішніх запозиченнях), от тільки свіжа валюта фізично в країну не прибуває. Спробували - скільки вдалось, стільки вдалось.
Як бачимо, Мінфін по долару задовольнив всі заявки окрім однієї (хуліганської). По гривні задовольнили всі заявки. Правда по річних - не в повному обсязі. Попит на річні на 1 млрд перевищував пропозицію у 3 ярди. По дворічних навпаки був на 2 ярд менше ніж хотіли взяти (4 млрд). По 4-х річках попиту практично не було. В порівнянні із минуло тижневим аукціоном дохідність по гривні не змінилась. В гривні загальна сума майже на тому ж рівні (більше 5 млрд). Різниця менше 0,5 млрд. Мигулого тижня вдалось позичити на довший термін. Цього тижня навпаки.
fler написав:А також є 60 млрд.дол. від США, які зависли, але ж не зникли.
США вроді ж зброю на суму збиралось надавати, а не самі гроші.
Зброя з США для нас є менш цінною ніж гроші? Чи ми не витрачаємо гроші на зброю? Не зрозуміла ваш допис. Пишуть, що Байден зараз проводить зустріч із Конгресом щодо цього питання.
Ця гілка якраз про гроші. А так для прикладу, США в Афгані якби витратились на 1 трлн, але 95% цих витрат припало на саме США. З 60 млрд:
Економічна / фінансова / цивільна та ядерна безпека – 14,75 млрд.дол. включаючи: 11,8 млрд.дол. для надання прямої бюджетної підтримки Україні; 2,2 млрд.дол. для підтримки нагальних потреб у відновленні та розробці програм в Україні та інших країнах регіону, що постраждали від конфлікту; 360 млн.дол. Державному департаменту https://zakordon.rayon.in.ua/news/64337 ... voni-pidut
В нас висвітлили як поляки літаки передавали - залишили, щоб самі українці забирали. В фільмі "Темні часи" є епізод, що США дає літаки британцям, залишивши їх під канадським кордоном, а потім кіньми їх тягнуть в Канаду і далі, бо конгрес і сенат проти прямих поставок.
Victor8 Да, всі за всім теперь ДУЖЕ ретельно слідкують! Заніс в один банк пачку білих по 50 доларів, одну не взяли, порвана на 2 міліметри. Пішов в інший, тільки перерахували на машинці, навіть не світили, хз..Який алгоритм...