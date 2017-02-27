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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11235112361123711238>
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 07:59

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Просто зелененькі голови перепутали місце кобили і возу - хто кого тягне.
zxzx777
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 08:05

  Сибарит написав:Совершенно обычный результат. Где провал?


Нежелание у большинства населения признавать реальность и ведет сейчас Украину к катастрофе.

Эксперты и "эксперты" озвучивали 100500 причин оттока вкладов в январе, кроме главной.

Так и у вас проваленный аукцион по ОВГЗ это "обычный" результат.
Vert
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 08:36

  Vert написав:
  Сибарит написав:Совершенно обычный результат. Где провал?


Нежелание у большинства населения признавать реальность и ведет сейчас Украину к катастрофе.

Так и у вас проваленный аукцион по ОВГЗ это "обычный" результат.

Так реальность у каждого своя.
Как и катастрофа.
Население ничего не признает нигде.
У меня в коллективе разговоры о том, что Америка нам должна)
Быдло.
Но результат, кстати, не провальный.Действительно, обычный.
Вы с какой целью нагнетаете?)
Заработать или "Майдан-3"?;)
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 08:57

  Vert написав:Сегодня был провален аукцион ОВГЗ.

Было выставлено облигаций на 300 млн дол. Смогли привлечь всего 142,6 млн.
В гривне привлекли 5,5 млрд на разные сроки.

В четверг ожидается погашение 468,5 млн дол.

А это означает, что на этой неделе объем ОВГЗ в обращении уменьшится приблизительно на 7 млрд.

Из-за выноса депозитов из банков ОВГЗ превращаются из источника наполнения бюджета в большую проблему для мин.фина.

Як же ж ви швидко зробили висновки. І про виніс депозитів і про ОВГЗ. Абсолютно не підтримую ваших висновків. Як мінімум минуло мало часу (даних), щоб робити такі гучні заяви.
Нашому Мінфіну не дуже цікаво пере-позичати у валюті на внутрішньому ринку. Це валютні ризики (як і при зовнішніх запозиченнях), от тільки свіжа валюта фізично в країну не прибуває. Спробували - скільки вдалось, стільки вдалось.

Як бачимо, Мінфін по долару задовольнив всі заявки окрім однієї (хуліганської).
По гривні задовольнили всі заявки. Правда по річних - не в повному обсязі.
Попит на річні на 1 млрд перевищував пропозицію у 3 ярди. По дворічних навпаки був на 2 ярд менше ніж хотіли взяти (4 млрд).
По 4-х річках попиту практично не було.
В порівнянні із минуло тижневим аукціоном дохідність по гривні не змінилась. В гривні загальна сума майже на тому ж рівні (більше 5 млрд). Різниця менше 0,5 млрд.
Мигулого тижня вдалось позичити на довший термін. Цього тижня навпаки.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 09:11

  fler написав:
  Ой+ написав:
  fler написав:А також є 60 млрд.дол. від США, які зависли, але ж не зникли.

США вроді ж зброю на суму збиралось надавати, а не самі гроші.

Зброя з США для нас є менш цінною ніж гроші? Чи ми не витрачаємо гроші на зброю? Не зрозуміла ваш допис.
Пишуть, що Байден зараз проводить зустріч із Конгресом щодо цього питання.

Ця гілка якраз про гроші. А так для прикладу, США в Афгані якби витратились на 1 трлн, але 95% цих витрат припало на саме США.
З 60 млрд:
Економічна / фінансова / цивільна та ядерна безпека – 14,75 млрд.дол. включаючи:
11,8 млрд.дол. для надання прямої бюджетної підтримки Україні;
2,2 млрд.дол. для підтримки нагальних потреб у відновленні та розробці програм в Україні та інших країнах регіону, що постраждали від конфлікту;
360 млн.дол. Державному департаменту https://zakordon.rayon.in.ua/news/64337 ... voni-pidut

В нас висвітлили як поляки літаки передавали - залишили, щоб самі українці забирали. В фільмі "Темні часи" є епізод, що США дає літаки британцям, залишивши їх під канадським кордоном, а потім кіньми їх тягнуть в Канаду і далі, бо конгрес і сенат проти прямих поставок.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 10:08

Азартні ігри в Україні
Ірина_
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Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 12:11

Victor8 Да, всі за всім теперь ДУЖЕ ретельно слідкують! :lol: Заніс в один банк пачку білих по 50 доларів, одну не взяли, порвана на 2 міліметри. Пішов в інший, тільки перерахували на машинці, навіть не світили, хз..Який алгоритм...
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 12:32

  flyman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Vert написав:Из-за выноса депозитов из банков ОВГЗ превращаются из источника наполнения бюджета в большую проблему для мин.фина.

Піраміда вже починає сипатись? Щось дуже рано...

дійсно, ще ж мобілізаційний закон покращень не прийняли, а тільки думають

так Там такое думают, что народ, похоже, решил заранее готовиться начать. Тем более, что многие на сроковых депозитах зависли :(
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  Долар по 4 грн написав: Заніс в один банк пачку білих по 50 доларів, одну не взяли, порвана на 2 міліметри. Пішов в інший, тільки перерахували на машинці, навіть не світили,

хз..Який алгоритм...
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