Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 лют, 2024 15:55
Долар по 4 грн написав: Victor8
Да, всі за всім теперь ДУЖЕ ретельно слідкують!
Заніс в один банк пачку білих по 50 доларів, одну не взяли, порвана на 2 міліметри. Пішов в інший, тільки перерахували на машинці, навіть не світили, хз..Який алгоритм...
Следить за курсом валют - это хорошо. Но, надо еще и делать выводы. На основании фактов, так сказать.
Victor8
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Додано: Сер 28 лют, 2024 16:02
https://www.rbc.ua/rus/news/nbu-rizko-zniziv-ofitsiyniy-kurs-dolara-1709127629.html
Офіційний курс на 29 лютого 2024 року встановлено на такому рівні: 38,2077 грн за 1 долар (-0,2172 грн).
flyman
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Додано: Сер 28 лют, 2024 16:31
Victor8 написав: Долар по 4 грн написав: Victor8
Да, всі за всім теперь ДУЖЕ ретельно слідкують!
Заніс в один банк пачку
Следить за курсом валют - это хорошо. Но, надо еще и делать выводы:
да, выводы обязательно.
1 популярный вывод часто эквивалентен до100Кгрн/день
flysoulfly
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Шановні форумчани!
Продовжуємо експеримент із сервісом ШІ.
Запрошуємо до обговорення теми:
В яких активах найбільш вигідно робити заощадження?
Переходіть за посиланням та коментуйте! Поділіться, будь ласка, своїми думками.
Ірина_
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Додано: Сер 28 лют, 2024 16:51
в каких активах....
"А где про скорые помощи!?" ©
flysoulfly
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Додано: Сер 28 лют, 2024 17:28
Долар по 4 грн написав: Victor8
Офіційний курс сьогодні знизили на 21 коп. Які можна зробити висновки? Що завтра знову впаде на 21 коп? На жаль це казино, нема ніякого пояснення від НБУ чому!
Я написал сигнал для тех, кому надо продавать валюту и нужна гривна (для определенных вопросов).
Кому надо, те меня поняли, я надеюсь.
Victor8
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Додано: Сер 28 лют, 2024 17:39
Долар по 4 грн написав: Victor8
Офіційний курс сьогодні знизили на 21 коп. Які можна зробити висновки? Що завтра знову впаде на 21 коп? На жаль це казино, нема ніякого пояснення від НБУ чому!
Офіційний знизили, а от банки знижати курсИ не поспішають ні на готівку ні на онлайн! 😡😡😡
asti
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Додано: Сер 28 лют, 2024 17:46
asti написав: Долар по 4 грн написав: Victor8
Офіційний курс сьогодні знизили на 21 коп. Які можна зробити висновки? Що завтра знову впаде на 21 коп? На жаль це казино, нема ніякого пояснення від НБУ чому!
Офіційний знизили, а от банки знижати курсИ не поспішають ні на готівку ні на онлайн! 😡😡😡
Тобто, завтра-післязавтра на міжбанку буде хтось важливий скуповуватись? Правильний висновок зробив?
oleg49
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