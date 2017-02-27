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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11235112361123711238
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 15:55

  Долар по 4 грн написав:Victor8 Да, всі за всім теперь ДУЖЕ ретельно слідкують! :lol: Заніс в один банк пачку білих по 50 доларів, одну не взяли, порвана на 2 міліметри. Пішов в інший, тільки перерахували на машинці, навіть не світили, хз..Який алгоритм...

Следить за курсом валют - это хорошо. Но, надо еще и делать выводы. На основании фактов, так сказать. :roll:
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 16:02

38,2077 грн за 1 долар

https://www.rbc.ua/rus/news/nbu-rizko-zniziv-ofitsiyniy-kurs-dolara-1709127629.html
Офіційний курс на 29 лютого 2024 року встановлено на такому рівні: 38,2077 грн за 1 долар (-0,2172 грн).

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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 16:31

  Victor8 написав:
  Долар по 4 грн написав:Victor8 Да, всі за всім теперь ДУЖЕ ретельно слідкують! :lol: Заніс в один банк пачку

Следить за курсом валют - это хорошо. Но, надо еще и делать выводы:
да, выводы обязательно.
1 популярный вывод часто эквивалентен до100Кгрн/день
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 16:39

Шановні форумчани!
Продовжуємо експеримент із сервісом ШІ.

Запрошуємо до обговорення теми:
В яких активах найбільш вигідно робити заощадження?

Переходіть за посиланням та коментуйте! Поділіться, будь ласка, своїми думками.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 16:51

в каких активах....

"А где про скорые помощи!?" ©
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 16:54

Victor8 Офіційний курс сьогодні знизили на 21 коп. Які можна зробити висновки? Що завтра знову впаде на 21 коп? На жаль це казино, нема ніякого пояснення від НБУ чому! :evil:
Долар по 4 грн
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 17:28

  Долар по 4 грн написав:Victor8 Офіційний курс сьогодні знизили на 21 коп. Які можна зробити висновки? Що завтра знову впаде на 21 коп? На жаль це казино, нема ніякого пояснення від НБУ чому! :evil:

Я написал сигнал для тех, кому надо продавать валюту и нужна гривна (для определенных вопросов).
Кому надо, те меня поняли, я надеюсь.
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 17:39

  Долар по 4 грн написав:Victor8 Офіційний курс сьогодні знизили на 21 коп. Які можна зробити висновки? Що завтра знову впаде на 21 коп? На жаль це казино, нема ніякого пояснення від НБУ чому! :evil:
Офіційний знизили, а от банки знижати курсИ не поспішають ні на готівку ні на онлайн! 😡😡😡
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 17:46

  asti написав:
  Долар по 4 грн написав:Victor8 Офіційний курс сьогодні знизили на 21 коп. Які можна зробити висновки? Що завтра знову впаде на 21 коп? На жаль це казино, нема ніякого пояснення від НБУ чому! :evil:
Офіційний знизили, а от банки знижати курсИ не поспішають ні на готівку ні на онлайн! 😡😡😡

Тобто, завтра-післязавтра на міжбанку буде хтось важливий скуповуватись? Правильний висновок зробив?
oleg49
 
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