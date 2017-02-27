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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 лют, 2024 18:26
Hotab написав: oleg49 написав:
Тобто, завтра-післязавтра на міжбанку буде хтось важливий скуповуватись? Правильний висновок зробив?
Не знаю наскільки питання масове, але наприклад мені платять в гривні по курсу НБУ на день нарахування. Тобто така просадка курсу в останні дні мене завжди бриє на деяку суму. Чи можуть роботодавці якось заохочувати НБУ просаджувати курс на кінець місяця? Чи це undeliberately ? Не знаю.
Просто багато хто з таких роботодавців отак продає під кінець місяця, щоб виплатити ЗП, тож не треба тут шукати якусь змову.
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