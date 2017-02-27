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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 лют, 2024 18:26
Hotab написав: oleg49 написав:
Тобто, завтра-післязавтра на міжбанку буде хтось важливий скуповуватись? Правильний висновок зробив?
Не знаю наскільки питання масове, але наприклад мені платять в гривні по курсу НБУ на день нарахування. Тобто така просадка курсу в останні дні мене завжди бриє на деяку суму. Чи можуть роботодавці якось заохочувати НБУ просаджувати курс на кінець місяця? Чи це undeliberately ? Не знаю.
Просто багато хто з таких роботодавців отак продає під кінець місяця, щоб виплатити ЗП, тож не треба тут шукати якусь змову.
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Додано: Сер 28 лют, 2024 20:46
Realist написав:
Як же ж ви швидко зробили висновки. І про виніс депозитів і про ОВГЗ. Абсолютно не підтримую ваших висновків. Як мінімум минуло мало часу (даних), щоб робити такі гучні заяви.
Дані по депозитам очікуються після 10 березня. Там і подивимось, як відтік вкладів у валюті вплинув на перепозичення в останні два тижні в доларах і євро.
Зафіксуємо цифри:
ОВДП у лютому:
Мінус по євро - 25,3 млн.
Мінус по доларам - 325,9 млн.
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Додано: Сер 28 лют, 2024 20:54
Дякую, що видалили мій коментар.
Востаннє редагувалось feecold
в Сер 28 лют, 2024 20:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 28 лют, 2024 20:57
Успіх написав:
Розбавлю я трохи позитивом!
Якби всі тут знали, що 99% моєї скирди розкидано по банках на НЕрозривних депо до осені... а особливо, якщо б знали, яке в мене відсоткове співвідношення грн/юсд у цій скирді, то...
То б думали, що вже цього літа будемо пити коктейль "секс на пляжі" на пляжі в Ялті!
Так що:
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©
Підтримую Успіха. Бо якісь адекватні гроші з банків можуть виносити лише ІТ-вці. Толку з того, що 20 ухилянтів винесе по 50 тис. грн. з банків, якщо в одного військовослужбовця може бути 7-значна сума в гривнях заощаджень.
Це ще при тому що 2022 кілька сот тисяч із 100-тисячних зарплат могло піти на якусь волонтерку, не рахуючи купівлю собі/в аідрозділ піджопно-службових тачок.
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Додано: Сер 28 лют, 2024 21:06
Vert написав:
Нежелание у большинства населения признавать реальность и ведет сейчас Украину к катастрофе.
Эксперты и "эксперты" озвучивали 100500 причин оттока вкладов в январе, кроме главной.
Катастрофа буде фінансова у переляканих ухилянтів.
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Hotab
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