oleg49 написав:Тобто, завтра-післязавтра на міжбанку буде хтось важливий скуповуватись? Правильний висновок зробив?
Не знаю наскільки питання масове, але наприклад мені платять в гривні по курсу НБУ на день нарахування. Тобто така просадка курсу в останні дні мене завжди бриє на деяку суму. Чи можуть роботодавці якось заохочувати НБУ просаджувати курс на кінець місяця? Чи це undeliberately ? Не знаю.
Просто багато хто з таких роботодавців отак продає під кінець місяця, щоб виплатити ЗП, тож не треба тут шукати якусь змову.
Якби всі тут знали, що 99% моєї скирди розкидано по банках на НЕрозривних депо до осені... а особливо, якщо б знали, яке в мене відсоткове співвідношення грн/юсд у цій скирді, то... То б думали, що вже цього літа будемо пити коктейль "секс на пляжі" на пляжі в Ялті!
Підтримую Успіха. Бо якісь адекватні гроші з банків можуть виносити лише ІТ-вці. Толку з того, що 20 ухилянтів винесе по 50 тис. грн. з банків, якщо в одного військовослужбовця може бути 7-значна сума в гривнях заощаджень. Це ще при тому що 2022 кілька сот тисяч із 100-тисячних зарплат могло піти на якусь волонтерку, не рахуючи купівлю собі/в аідрозділ піджопно-службових тачок.