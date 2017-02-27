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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11237112381123911240>
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 18:26

Валютний ринок в контексті ДС

Hotab написав:
  oleg49 написав:Тобто, завтра-післязавтра на міжбанку буде хтось важливий скуповуватись? Правильний висновок зробив?

Не знаю наскільки питання масове, але наприклад мені платять в гривні по курсу НБУ на день нарахування. Тобто така просадка курсу в останні дні мене завжди бриє на деяку суму. Чи можуть роботодавці якось заохочувати НБУ просаджувати курс на кінець місяця? Чи це undeliberately ? Не знаю.
Просто багато хто з таких роботодавців отак продає під кінець місяця, щоб виплатити ЗП, тож не треба тут шукати якусь змову.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 20:46

  Realist написав:Як же ж ви швидко зробили висновки. І про виніс депозитів і про ОВГЗ. Абсолютно не підтримую ваших висновків. Як мінімум минуло мало часу (даних), щоб робити такі гучні заяви.


Дані по депозитам очікуються після 10 березня. Там і подивимось, як відтік вкладів у валюті вплинув на перепозичення в останні два тижні в доларах і євро.

Зафіксуємо цифри:

ОВДП у лютому:
Мінус по євро - 25,3 млн.
Мінус по доларам - 325,9 млн.
Vert
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 20:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:Розбавлю я трохи позитивом!

Якби всі тут знали, що 99% моєї скирди розкидано по банках на НЕрозривних депо до осені... а особливо, якщо б знали, яке в мене відсоткове співвідношення грн/юсд у цій скирді, то...
То б думали, що вже цього літа будемо пити коктейль "секс на пляжі" на пляжі в Ялті!

Так що:
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©

Підтримую Успіха. Бо якісь адекватні гроші з банків можуть виносити лише ІТ-вці. Толку з того, що 20 ухилянтів винесе по 50 тис. грн. з банків, якщо в одного військовослужбовця може бути 7-значна сума в гривнях заощаджень.
Це ще при тому що 2022 кілька сот тисяч із 100-тисячних зарплат могло піти на якусь волонтерку, не рахуючи купівлю собі/в аідрозділ піджопно-службових тачок.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 21:06

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Vert написав:Нежелание у большинства населения признавать реальность и ведет сейчас Украину к катастрофе.

Эксперты и "эксперты" озвучивали 100500 причин оттока вкладов в январе, кроме главной.

Катастрофа буде фінансова у переляканих ухилянтів.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 12:50

Яким буде курс долара в березні? Прогнозу курсу валют на березень 2024 та що на нього буде впливати

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 13:22

Матдопомога

Доброго дня! В лютому звідки надходила допомога ?
sens
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 16:26

  fler написав:"Японія надасть Україні допомоги на 12,1 млрд доларів, зокрема, грант на суму 4,7 млрд доларів, який отримаємо до кінця лютого". https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 48484.html (19.02.24)


28 лютого 2024:
Україна отримала 760 млн дол. США гранту від Японії та Норвегії
(465 млн дол. США та 295 млн дол. США відповідно).
(джерело)

А порядок цифр то не той ...
volomiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 16:37

sens

може окрім божої допомоги нічого й не було, але курс долара падає. )))
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 17:07

1 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,0492 грн

Офіційний курс на 1 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,0492 грн за 1 долар (-0,1585 грн).

Зображення
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 17:11

  flyman написав:Офіційний курс на 1 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,0492 грн за 1 долар (-0,1585 грн).

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Сибарит, перелогиньтесь:-)
juristkostya
 
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