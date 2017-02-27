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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11237112381123911240
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 18:38

Крилаті гойдалки від НБУ.

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Yuri_61
 
Повідомлень: 2780
З нами з: 30.09.15
Подякував: 377 раз.
Подякували: 462 раз.
 
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  #<1 ... 11237112381123911240
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Модератори: Ірина_, Модератор

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