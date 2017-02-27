Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 лют, 2024 18:38
Крилаті гойдалки від НБУ.
Yuri_61
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Додано: Чет 29 лют, 2024 18:57
Yuri_61 написав: Крилаті гойдалки від НБУ.
І якщо хтось в такій ручній невизначеності, щось прогнозує, він шарлатан або Игорь Алексєєвич
Zochan
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Додано: Чет 29 лют, 2024 19:20
Zochan написав: Yuri_61 написав: Крилаті гойдалки від НБУ.
І якщо хтось в такій ручній невизначеності, щось прогнозує, він шарлатан або Игорь Алексєєвич
38,5 писал - не верили и всё хреново. Пишу про 37,5 тоже хреново и не верят. Интересно а какой же курс ждут знатоки - ждуны. Опять 50?))
Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 29 лют, 2024 20:12
Игорь Алексеевич написав: Zochan написав: Yuri_61 написав: Крилаті гойдалки від НБУ.
І якщо хтось в такій ручній невизначеності, щось прогнозує, він шарлатан або Игорь Алексєєвич
38,5 писал - не верили и всё хреново. Пишу про 37,5 тоже хреново и не верят. Интересно а какой же курс ждут знатоки - ждуны. Опять 50?))
Фактор "скільки" досить абстрактний (непрацюючий стрілковий годинник на добу двійчі показує правильний час) і не має жодного значення без фактору "коли". Мене зараз більше цікавить "коли". Вже зараз, я вважаю курс достатньо привабливим для перекладання частини гривні в долар.
oleg49
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Додано: Чет 29 лют, 2024 20:14
oleg49 написав:
Вже зараз, я вважаю курс достатньо привабливим для перекладання частини гривні в долар
Как раз сейчас время сидеть в нале и не дёргаться в банки на дело. март покажет всю политику нашу и наших партнёров.
Игорь Алексеевич
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