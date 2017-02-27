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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11237112381123911240
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 18:38

Крилаті гойдалки від НБУ.

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Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 18:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Yuri_61 написав:Крилаті гойдалки від НБУ.

І якщо хтось в такій ручній невизначеності, щось прогнозує, він шарлатан або Игорь Алексєєвич :)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 19:20

  Zochan написав:
Yuri_61 написав:Крилаті гойдалки від НБУ.

І якщо хтось в такій ручній невизначеності, щось прогнозує, він шарлатан або Игорь Алексєєвич :)
38,5 писал - не верили и всё хреново. Пишу про 37,5 тоже хреново и не верят. Интересно а какой же курс ждут знатоки - ждуны. Опять 50?)) :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 20:12

  Игорь Алексеевич написав:
  Zochan написав:
Yuri_61 написав:Крилаті гойдалки від НБУ.

І якщо хтось в такій ручній невизначеності, щось прогнозує, він шарлатан або Игорь Алексєєвич :)
38,5 писал - не верили и всё хреново. Пишу про 37,5 тоже хреново и не верят. Интересно а какой же курс ждут знатоки - ждуны. Опять 50?)) :P

Фактор "скільки" досить абстрактний (непрацюючий стрілковий годинник на добу двійчі показує правильний час) і не має жодного значення без фактору "коли". Мене зараз більше цікавить "коли". Вже зараз, я вважаю курс достатньо привабливим для перекладання частини гривні в долар.
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 20:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  oleg49 написав:Вже зараз, я вважаю курс достатньо привабливим для перекладання частини гривні в долар
Как раз сейчас время сидеть в нале и не дёргаться в банки на дело. март покажет всю политику нашу и наших партнёров.
Игорь Алексеевич
 
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