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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11238112391124011241
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 09:56

  холява написав:Доброе утро .
Давайте помянем ,Дмитренко Александра Алексеевича .
Сегодня годовщина смерти (01.03.2019) всеми Уважаемого ДС .
Кандидата наук .Основателя даной ветки .
Сообщения зеленого цвета ждала вся Украина .
Его знания и терпение были уникальны .
" пусть Господь простит ему грехи вольные и невольные и дарует Царствие Небесное !"


В те времена сайт был более интересным. А сегодня он превращается в действие одного игрока, начинает напоминать савок. : :(
Модератор должен менять свою политику к формучанам, а иначе народ перейдёт на др. сайты общения, там где не глючат за свои мнения. А то здесь - если мысли не совпадают с модер., то сразу банят или убирают сообщения. ДЕТСКИЙ САД в наше время.((
И так сегодня можно увидеть, что многие ушли с веток общения. Остаются люди пенсионного возраста.
Игорь Алексеевич
 
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