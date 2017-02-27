холява написав:Доброе утро .
Давайте помянем ,Дмитренко Александра Алексеевича .
Сегодня годовщина смерти (01.03.2019) всеми Уважаемого ДС .
Кандидата наук .Основателя даной ветки .
Сообщения зеленого цвета ждала вся Украина .
Его знания и терпение были уникальны .
" пусть Господь простит ему грехи вольные и невольные и дарует Царствие Небесное !"
В те времена сайт был более интересным. А сегодня он превращается в действие одного игрока, начинает напоминать савок. :
Модератор должен менять свою политику к формучанам, а иначе народ перейдёт на др. сайты общения, там где не глючат за свои мнения. А то здесь - если мысли не совпадают с модер., то сразу банят или убирают сообщения. ДЕТСКИЙ САД в наше время.((
И так сегодня можно увидеть, что многие ушли с веток общения. Остаются люди пенсионного возраста.