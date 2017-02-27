І якщо хтось в такій ручній невизначеності, щось прогнозує, він шарлатан або Игорь Алексєєвич
38,5 писал - не верили и всё хреново. Пишу про 37,5 тоже хреново и не верят. Интересно а какой же курс ждут знатоки - ждуны. Опять 50?))
Фактор "скільки" досить абстрактний (непрацюючий стрілковий годинник на добу двійчі показує правильний час) і не має жодного значення без фактору "коли". Мене зараз більше цікавить "коли". Вже зараз, я вважаю курс достатньо привабливим для перекладання частини гривні в долар.
oleg49 написав:Вже зараз, я вважаю курс достатньо привабливим для перекладання частини гривні в долар
Как раз сейчас время сидеть в нале и не дёргаться в банки на дело. март покажет всю политику нашу и наших партнёров.
Я про нал. Задача максимально выгодно переложить гривневый нал в долларовый нал, причем в период 1-2х ближайших недель. Пятница обычно рост, суббота продолжение. Потом, вероятно, снижение. С числа 7го, как правило, небольшой подъем. В общем будем посмотреть. Может поймаю дополнительные 30коп (буде дружині дуже гарний букет квітів). Як кажуть в народі: "Дурниці, але приємно". ПС. Надо быть любителем жесткого экстрима, что бы сейчас связываться с депо.
Доброе утро . Давайте помянем ,Дмитренко Александра Алексеевича . Сегодня годовщина смерти (01.03.2019) всеми Уважаемого ДС . Кандидата наук .Основателя даной ветки . Сообщения зеленого цвета ждала вся Украина . Его знания и терпение были уникальны . " пусть Господь простит ему грехи вольные и невольные и дарует Царствие Небесное !"