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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11238112391124011241
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 12:05

  sens написав:
  asti написав:Что там на межбанке творится, есть информация актуальная?
Купляєте/продаєте?
Вагаюсь..
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 12:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

asti написав:
  sens написав:
  asti написав:Что там на межбанке творится, есть информация актуальная?
Купляєте/продаєте?
Вагаюсь..
Ходите з двома сумками, в одній купити, в іншій продати :)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 12:19

Обсяги продажу валюти Національним банком України в лютому цього року знизилися до 1,540 млрд дол з 2,549 млрд дол у січні.

Так, обсяги купівлі зросли незначно – до 32 млн дол із 16 млн дол місяцем раніше. У результаті сальдо інтервенцій Національного банку в лютому знизилося до 1 млрд 508,7 млн дол з 2 млрд 533,1 млн дол у січні та 3 млрд 553 млн дол у грудні.


Україна отримала від партнерів $1,2 млрд з початку року



За підсумками січня-лютого 2024 року Україна отримала $1,2 млрд грантів і пільгового фінансування від міжнародних партнерів, хоча потреба у зовнішній фінансовій допомозі оцінюється у $3 млрд на місяць.

У загальному обсязі отриманої фінансової допомоги грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах, склали майже 75%, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Серед донорів, які надали кошти:

Японія – $901 млн (пільгове фінансування та гранти);

Норвегія – $295 млн (грант);

Іспанія – $3 млн (пільгове фінансування).

Усі кошти за перші два місяці 2024 року надійшли до держбюджету через проекти Світового банку, уточнили в Мінфіні.

"Міжнародна допомога спрямовується на фінансування пріоритетних соціальних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення оплати праці працівників секторів освіти та охорони здоров’я, співробітників ДСНС, пенсійні виплати, гуманітарні потреби, а також забезпечення соціального захисту населення", – зазначається у повідомленні.


У січні держборг скоротився на 0,6%


Станом на 31 січня 2023 року державний та гарантований державою борг України досяг у січні 5488,05 млрд грн, або $144,9 млрд.

Протягом січня 2024 року загальна сума державного та гарантованого державою боргу України зменшилась в гривневому еквіваленті на 31,44 млрд грн (-0,6%), а в доларовому – на $0,42 млрд (-0,3%).

Зовнішній борг становив 3 817,65 млрд грн, або $100,8 млрд, це 69,56% від загальної суми. Внутрішній борг – 1670,4 млрд грн, або $44,1 млрд, що становить 30,44%.

На скорочення державного боргу вплинуло відсутність значних зовнішніх офіційних запозичень; невелике послаблення курсу євро до долара і гривні на кінець місяця.

Сума загального державного боргу досягла 5154,47 млрд грн, або $136,09 млрд. З них зовнішній борг становить 3 551,83 млрд грн, або $93,78 млрд, що 64,72% від загальної суми. Внутрішній борг – 1602,64 млрд грн, або $42,31 млрд, що становить 29,2%.

Станом на кінець січня гарантований державою борг України сягнув 333,58 млрд грн, або $8,81 млрд. Зовнішній гарантований борг – 265,82 млрд грн, або $7,02 млрд (4,84%), внутрішній гарантований борг – 67,75 млрд грн, або $1,79 млрд (1,23%).

З початку війни державний борг збільшився у два рази (+2758 млрд грн), у валютному еквіваленті – на 55% (+$51,6 млрд). Основний приріст держборгу зумовлюється залученням зовнішніх офіційних пільгових кредитів (від ЄС, урядів інших країн, МФО).
Міністерство фінансів
jump
 
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обіцяні в лютому гранти/кредити

Немає жодного підтвердження про отримання такої допомоги - на кінець лютого чекали 900 млн , проте лютий закінчився - очікуємо в березні
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 12:51

  asti написав:
  sens написав:
  asti написав:Что там на межбанке творится, есть информация актуальная?
Купляєте/продаєте?
Вагаюсь..


які варіанти задля уникнення простою :?:
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 12:55

Монологи..

  sens написав:Доброго дня! В лютому звідки надходила допомога ?




  sens написав:Немає жодного підтвердження про отримання такої допомоги - на кінець лютого чекали 900 млн , проте лютий закінчився - очікуємо в березні
Hotab
 
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