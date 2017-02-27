RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11238112391124011241

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 6.7 5 17
Менше 36,00
0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
35%
6
38,00-38,50
12%
2
38,50-39,00
29%
5
39,00-39,50
12%
2
39,50-40,00
6%
1
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
Більше 41,00
6%
1
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 12:19

Обсяги продажу валюти Національним банком України в лютому цього року знизилися до 1,540 млрд дол з 2,549 млрд дол у січні.

Так, обсяги купівлі зросли незначно – до 32 млн дол із 16 млн дол місяцем раніше. У результаті сальдо інтервенцій Національного банку в лютому знизилося до 1 млрд 508,7 млн дол з 2 млрд 533,1 млн дол у січні та 3 млрд 553 млн дол у грудні.


Україна отримала від партнерів $1,2 млрд з початку року



За підсумками січня-лютого 2024 року Україна отримала $1,2 млрд грантів і пільгового фінансування від міжнародних партнерів, хоча потреба у зовнішній фінансовій допомозі оцінюється у $3 млрд на місяць.

У загальному обсязі отриманої фінансової допомоги грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах, склали майже 75%, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Серед донорів, які надали кошти:

Японія – $901 млн (пільгове фінансування та гранти);

Норвегія – $295 млн (грант);

Іспанія – $3 млн (пільгове фінансування).

Усі кошти за перші два місяці 2024 року надійшли до держбюджету через проекти Світового банку, уточнили в Мінфіні.

"Міжнародна допомога спрямовується на фінансування пріоритетних соціальних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення оплати праці працівників секторів освіти та охорони здоров’я, співробітників ДСНС, пенсійні виплати, гуманітарні потреби, а також забезпечення соціального захисту населення", – зазначається у повідомленні.


У січні держборг скоротився на 0,6%


Станом на 31 січня 2023 року державний та гарантований державою борг України досяг у січні 5488,05 млрд грн, або $144,9 млрд.

Протягом січня 2024 року загальна сума державного та гарантованого державою боргу України зменшилась в гривневому еквіваленті на 31,44 млрд грн (-0,6%), а в доларовому – на $0,42 млрд (-0,3%).

Зовнішній борг становив 3 817,65 млрд грн, або $100,8 млрд, це 69,56% від загальної суми. Внутрішній борг – 1670,4 млрд грн, або $44,1 млрд, що становить 30,44%.

На скорочення державного боргу вплинуло відсутність значних зовнішніх офіційних запозичень; невелике послаблення курсу євро до долара і гривні на кінець місяця.

Сума загального державного боргу досягла 5154,47 млрд грн, або $136,09 млрд. З них зовнішній борг становить 3 551,83 млрд грн, або $93,78 млрд, що 64,72% від загальної суми. Внутрішній борг – 1602,64 млрд грн, або $42,31 млрд, що становить 29,2%.

Станом на кінець січня гарантований державою борг України сягнув 333,58 млрд грн, або $8,81 млрд. Зовнішній гарантований борг – 265,82 млрд грн, або $7,02 млрд (4,84%), внутрішній гарантований борг – 67,75 млрд грн, або $1,79 млрд (1,23%).

З початку війни державний борг збільшився у два рази (+2758 млрд грн), у валютному еквіваленті – на 55% (+$51,6 млрд). Основний приріст держборгу зумовлюється залученням зовнішніх офіційних пільгових кредитів (від ЄС, урядів інших країн, МФО).
Міністерство фінансів
jump
 
Повідомлень: 4181
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 12:30

Шановні форумчани, поділіться своїми думками в коментарях під новиною👇

В НБУ розповіли про наступні кроки щодо валютної лібералізації

На вашу думку, які обмеження варто пом’якшити в першу чергу і чому? Чи справдиться прогноз НБУ про незначне зниження облікової ставки і лише у другій половині 2024 року?
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6083
З нами з: 25.01.06
Подякував: 71 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 12:50

обіцяні в лютому гранти/кредити

Немає жодного підтвердження про отримання такої допомоги - на кінець лютого чекали 900 млн , проте лютий закінчився - очікуємо в березні
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16009
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 14:28

  Ой+ написав:
  fler написав:"Японія надасть Україні допомоги на 12,1 млрд доларів, зокрема, грант на суму 4,7 млрд доларів, який отримаємо до кінця лютого". https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 48484.html

А японці мають додатковий день у зв'язку з високосним роком, але сонце в них встає раніше і весна наступить швидше. Подивимось чи дотримають обіцянки.

І що там з японцями - виконали обіцянку, чи роблять харакірі?
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6505
З нами з: 19.04.12
Подякував: 100 раз.
Подякували: 1006 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 17:54

  Ой+ написав:
  Ой+ написав:
  fler написав:"Японія надасть Україні допомоги на 12,1 млрд доларів, зокрема, грант на суму 4,7 млрд доларів, який отримаємо до кінця лютого". https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 48484.html

А японці мають додатковий день у зв'язку з високосним роком, але сонце в них встає раніше і весна наступить швидше. Подивимось чи дотримають обіцянки.

І що там з японцями - виконали обіцянку, чи роблять харакірі?

Малось на увазі "сеппуку". :D Це якщо собі. Ну якщо нам, то "харакірі" точно підійде.
oleg49
 
Повідомлень: 393
З нами з: 22.10.10
Подякував: 60 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 18:54

У січні 2024 обсяг українського IT-експорту зменшився на 16,9% і становив 508 млн дол.

Про це повідомляє пресслужба Львівського IT Кластеру з посиланням на дані НБУ.

Зазначається, що цьогорічні показники на 3,8% менші у порівнянні з січнем 2023 року. Січневий експорт ІТ-послуг приніс українській економіці на 103 млн дол менше у порівнянні з груднем минулого року.

"Український експорт ІТ-послуг за результатами усього минулого року скоротився на 8,5%. За прогнозами, ситуація не стане простішою. Показники січня найгірші за всі місяці від початку повномасштабного вторгнення Росії. Відтак, падіння IT-індустрії буде продовжуватися й у 2024 році", – зауважує CEO Львівського ІТ Кластера Степан Веселовський.

Загальна експортна виручка усіх послуг України у січні цього року склала 1,35 млрд дол, що на 247 млн дол або ж 15% менше порівняно з груднем.
jump
 
Повідомлень: 4181
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1231 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11238112391124011241
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3372, 3373, 3374
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
33735 36770065
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 16:23
Олежан
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 190, 191, 192
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1912 13193202
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лют, 2024 10:00
Ірина_
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23157273
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.