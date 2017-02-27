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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11239112401124111242>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

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Валютний ринок в контексті ДС 7 5 38
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0
37,50-38,00
29%
11
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11%
4
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13
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2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 12:19

Обсяги продажу валюти Національним банком України в лютому цього року знизилися до 1,540 млрд дол з 2,549 млрд дол у січні.

Так, обсяги купівлі зросли незначно – до 32 млн дол із 16 млн дол місяцем раніше. У результаті сальдо інтервенцій Національного банку в лютому знизилося до 1 млрд 508,7 млн дол з 2 млрд 533,1 млн дол у січні та 3 млрд 553 млн дол у грудні.


Україна отримала від партнерів $1,2 млрд з початку року



За підсумками січня-лютого 2024 року Україна отримала $1,2 млрд грантів і пільгового фінансування від міжнародних партнерів, хоча потреба у зовнішній фінансовій допомозі оцінюється у $3 млрд на місяць.

У загальному обсязі отриманої фінансової допомоги грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах, склали майже 75%, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Серед донорів, які надали кошти:

Японія – $901 млн (пільгове фінансування та гранти);

Норвегія – $295 млн (грант);

Іспанія – $3 млн (пільгове фінансування).

Усі кошти за перші два місяці 2024 року надійшли до держбюджету через проекти Світового банку, уточнили в Мінфіні.

"Міжнародна допомога спрямовується на фінансування пріоритетних соціальних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення оплати праці працівників секторів освіти та охорони здоров’я, співробітників ДСНС, пенсійні виплати, гуманітарні потреби, а також забезпечення соціального захисту населення", – зазначається у повідомленні.


У січні держборг скоротився на 0,6%


Станом на 31 січня 2023 року державний та гарантований державою борг України досяг у січні 5488,05 млрд грн, або $144,9 млрд.

Протягом січня 2024 року загальна сума державного та гарантованого державою боргу України зменшилась в гривневому еквіваленті на 31,44 млрд грн (-0,6%), а в доларовому – на $0,42 млрд (-0,3%).

Зовнішній борг становив 3 817,65 млрд грн, або $100,8 млрд, це 69,56% від загальної суми. Внутрішній борг – 1670,4 млрд грн, або $44,1 млрд, що становить 30,44%.

На скорочення державного боргу вплинуло відсутність значних зовнішніх офіційних запозичень; невелике послаблення курсу євро до долара і гривні на кінець місяця.

Сума загального державного боргу досягла 5154,47 млрд грн, або $136,09 млрд. З них зовнішній борг становить 3 551,83 млрд грн, або $93,78 млрд, що 64,72% від загальної суми. Внутрішній борг – 1602,64 млрд грн, або $42,31 млрд, що становить 29,2%.

Станом на кінець січня гарантований державою борг України сягнув 333,58 млрд грн, або $8,81 млрд. Зовнішній гарантований борг – 265,82 млрд грн, або $7,02 млрд (4,84%), внутрішній гарантований борг – 67,75 млрд грн, або $1,79 млрд (1,23%).

З початку війни державний борг збільшився у два рази (+2758 млрд грн), у валютному еквіваленті – на 55% (+$51,6 млрд). Основний приріст держборгу зумовлюється залученням зовнішніх офіційних пільгових кредитів (від ЄС, урядів інших країн, МФО).
Міністерство фінансів
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 12:30

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В НБУ розповіли про наступні кроки щодо валютної лібералізації

На вашу думку, які обмеження варто пом’якшити в першу чергу і чому? Чи справдиться прогноз НБУ про незначне зниження облікової ставки і лише у другій половині 2024 року?
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 12:50

обіцяні в лютому гранти/кредити

Немає жодного підтвердження про отримання такої допомоги - на кінець лютого чекали 900 млн , проте лютий закінчився - очікуємо в березні
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 14:28

  Ой+ написав:
  fler написав:"Японія надасть Україні допомоги на 12,1 млрд доларів, зокрема, грант на суму 4,7 млрд доларів, який отримаємо до кінця лютого". https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 48484.html

А японці мають додатковий день у зв'язку з високосним роком, але сонце в них встає раніше і весна наступить швидше. Подивимось чи дотримають обіцянки.

І що там з японцями - виконали обіцянку, чи роблять харакірі?
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 17:54

  Ой+ написав:
  Ой+ написав:
  fler написав:"Японія надасть Україні допомоги на 12,1 млрд доларів, зокрема, грант на суму 4,7 млрд доларів, який отримаємо до кінця лютого". https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 48484.html

А японці мають додатковий день у зв'язку з високосним роком, але сонце в них встає раніше і весна наступить швидше. Подивимось чи дотримають обіцянки.

І що там з японцями - виконали обіцянку, чи роблять харакірі?

Малось на увазі "сеппуку". :D Це якщо собі. Ну якщо нам, то "харакірі" точно підійде.
oleg49
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 18:54

У січні 2024 обсяг українського IT-експорту зменшився на 16,9% і становив 508 млн дол.

Про це повідомляє пресслужба Львівського IT Кластеру з посиланням на дані НБУ.

Зазначається, що цьогорічні показники на 3,8% менші у порівнянні з січнем 2023 року. Січневий експорт ІТ-послуг приніс українській економіці на 103 млн дол менше у порівнянні з груднем минулого року.

"Український експорт ІТ-послуг за результатами усього минулого року скоротився на 8,5%. За прогнозами, ситуація не стане простішою. Показники січня найгірші за всі місяці від початку повномасштабного вторгнення Росії. Відтак, падіння IT-індустрії буде продовжуватися й у 2024 році", – зауважує CEO Львівського ІТ Кластера Степан Веселовський.

Загальна експортна виручка усіх послуг України у січні цього року склала 1,35 млрд дол, що на 247 млн дол або ж 15% менше порівняно з груднем.
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 17:56

Нацбанк за тиждень купив рекордний обсяг валюти на міжбанку

истий продаж доларів Нацбанком за поточний тиждень - з 26 лютого по 1 березня - зменшився до $291 млн. Для порівняння, минулого тижня продаж становив $647,8 млн.

При цьому купівля валюти Нацбанком зросла до $29,6 млн – це найвищий показник з листопада 2022 року.

Водночас продаж валюти за тиждень становив $320,9 млн.

З початку року Нацбанк продав на міжбанку $4,15 млрд, а купив – лише $47,89 млн.
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 11:16

Re: Валютний ринок в контексті ДС

курс долара буде справедливим і рівновісним, коли НБУ буде стільки продавати на МБ доларів, скілький купляти. Методом проб НБУ повинен знайти і зупинитися на такому курсі долара, коли попит на нього впаде, а бажаючих його продавати долар на МБ за таку високу ціну буде достатньо, щоб НБУ навіть викуповував цей долар, щоб дуже не знижувався курс долара при надмірній пропозиції і щоб не зменшувався стимул продавати долар іншими учасниками МБ.
Ось таке моє бачення валютного курсоутворення.
І по моїм розрахункам, наразі такий курс долара повинен бути 46.
А далі побачимо на тенденцію попит - пропозиція, підвищувати курс долара або знижувати.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 03 бер, 2024 11:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 11:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:по моїм розрахункам, наразі такий курс долара повинен бути 46.

а яка формула
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 11:50

  greenozon написав:
  Yuri_61 написав:по моїм розрахункам, наразі такий курс долара повинен бути 46.

а яка формула

шляхом апроксимації підібраної функції визначення рівновісного курсу долара в інтервалі з 1997 по 2022 рік в залежності від деяких аргументів
Yuri_61
 
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