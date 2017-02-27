Додано: П'ят 01 бер, 2024 12:19

Обсяги продажу валюти Національним банком України в лютому цього року знизилися до 1,540 млрд дол з 2,549 млрд дол у січні.



Так, обсяги купівлі зросли незначно – до 32 млн дол із 16 млн дол місяцем раніше. У результаті сальдо інтервенцій Національного банку в лютому знизилося до 1 млрд 508,7 млн дол з 2 млрд 533,1 млн дол у січні та 3 млрд 553 млн дол у грудні.





Україна отримала від партнерів $1,2 млрд з початку року







За підсумками січня-лютого 2024 року Україна отримала $1,2 млрд грантів і пільгового фінансування від міжнародних партнерів, хоча потреба у зовнішній фінансовій допомозі оцінюється у $3 млрд на місяць.



У загальному обсязі отриманої фінансової допомоги грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах, склали майже 75%, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.



Серед донорів, які надали кошти:



Японія – $901 млн (пільгове фінансування та гранти);



Норвегія – $295 млн (грант);



Іспанія – $3 млн (пільгове фінансування).



Усі кошти за перші два місяці 2024 року надійшли до держбюджету через проекти Світового банку, уточнили в Мінфіні.



"Міжнародна допомога спрямовується на фінансування пріоритетних соціальних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення оплати праці працівників секторів освіти та охорони здоров’я, співробітників ДСНС, пенсійні виплати, гуманітарні потреби, а також забезпечення соціального захисту населення", – зазначається у повідомленні.





У січні держборг скоротився на 0,6%





Станом на 31 січня 2023 року державний та гарантований державою борг України досяг у січні 5488,05 млрд грн, або $144,9 млрд.



Протягом січня 2024 року загальна сума державного та гарантованого державою боргу України зменшилась в гривневому еквіваленті на 31,44 млрд грн (-0,6%), а в доларовому – на $0,42 млрд (-0,3%).



Зовнішній борг становив 3 817,65 млрд грн, або $100,8 млрд, це 69,56% від загальної суми. Внутрішній борг – 1670,4 млрд грн, або $44,1 млрд, що становить 30,44%.



На скорочення державного боргу вплинуло відсутність значних зовнішніх офіційних запозичень; невелике послаблення курсу євро до долара і гривні на кінець місяця.



Сума загального державного боргу досягла 5154,47 млрд грн, або $136,09 млрд. З них зовнішній борг становить 3 551,83 млрд грн, або $93,78 млрд, що 64,72% від загальної суми. Внутрішній борг – 1602,64 млрд грн, або $42,31 млрд, що становить 29,2%.



Станом на кінець січня гарантований державою борг України сягнув 333,58 млрд грн, або $8,81 млрд. Зовнішній гарантований борг – 265,82 млрд грн, або $7,02 млрд (4,84%), внутрішній гарантований борг – 67,75 млрд грн, або $1,79 млрд (1,23%).



З початку війни державний борг збільшився у два рази (+2758 млрд грн), у валютному еквіваленті – на 55% (+$51,6 млрд). Основний приріст держборгу зумовлюється залученням зовнішніх офіційних пільгових кредитів (від ЄС, урядів інших країн, МФО).

Міністерство фінансів