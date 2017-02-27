|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 03 бер, 2024 12:17
Yuri_61 написав: greenozon написав: Yuri_61 написав:
по моїм розрахункам, наразі такий курс долара повинен бути 46.
а яка формула
шляхом апроксимації підібраної функції визначення рівновісного курсу долара в інтервалі з 1997 по 2022 рік в залежності від деяких аргументів
з коригуючими правками, які вносяться постфактум, для корегування на невраховані параметри
2000-2008 - 5
2008-2013 - 8
2015-2021 - 24-28
2022-2024 - 37-40
це не функція. це наш НБУ й влада ще вчаться. й поки що популістська ідея, що міцна гривня це добре - вона досі має своїх прихильників серед керманичів
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 5430
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 561 раз.
- Подякували: 1326 раз.
-
- Профіль
-
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33745
|36772219
|
|
|1912
|13193794
|
|
|7978
|23157528
|
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
|