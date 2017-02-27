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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11239112401124111242

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 38
Менше 36,00
0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
29%
11
38,00-38,50
11%
4
38,50-39,00
34%
13
39,00-39,50
5%
2
39,50-40,00
11%
4
40,00-40,50
5%
2
40,50-41,00
3%
1
Більше 41,00
3%
1
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 12:17

  Yuri_61 написав:
  greenozon написав:
  Yuri_61 написав:по моїм розрахункам, наразі такий курс долара повинен бути 46.

а яка формула

шляхом апроксимації підібраної функції визначення рівновісного курсу долара в інтервалі з 1997 по 2022 рік в залежності від деяких аргументів

з коригуючими правками, які вносяться постфактум, для корегування на невраховані параметри :lol:

2000-2008 - 5
2008-2013 - 8
2015-2021 - 24-28
2022-2024 - 37-40

це не функція. це наш НБУ й влада ще вчаться. й поки що популістська ідея, що міцна гривня це добре - вона досі має своїх прихильників серед керманичів
Shaman
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