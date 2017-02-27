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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11239112401124111242

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 41
Менше 36,00
0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
27%
11
38,00-38,50
10%
4
38,50-39,00
37%
15
39,00-39,50
7%
3
39,50-40,00
10%
4
40,00-40,50
5%
2
40,50-41,00
2%
1
Більше 41,00
2%
1
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 12:17

  Yuri_61 написав:
  greenozon написав:
  Yuri_61 написав:по моїм розрахункам, наразі такий курс долара повинен бути 46.

а яка формула

шляхом апроксимації підібраної функції визначення рівновісного курсу долара в інтервалі з 1997 по 2022 рік в залежності від деяких аргументів

з коригуючими правками, які вносяться постфактум, для корегування на невраховані параметри :lol:

2000-2008 - 5
2008-2013 - 8
2015-2021 - 24-28
2022-2024 - 37-40

це не функція. це наш НБУ й влада ще вчаться. й поки що популістська ідея, що міцна гривня це добре - вона досі має своїх прихильників серед керманичів
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 16:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:шляхом апроксимації підібраної функції визначення рівновісного курсу долара в інтервалі з 1997 по 2022 рік в залежності від деяких аргументів

І обов'язково в чепчику з фольгі :D
  Yuri_61 написав:А якщо попит піде і на безготівковий долар (а він, імхо суттєво підвищиться), то не загорами новий вищий офіційний курс гривні. Якщо протягом 45 днів не вирішиться питанняв продовження військової допомоги Україні від США.
А тут і про лендліз що терміни дії пойшли, теж погані новини. :cry:
Тому вангую курс па50 до 31.12.2023
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 16:29

  Yuri_61 написав:курс долара буде справедливим і рівновісним, коли НБУ буде стільки продавати на МБ доларів, скілький купляти. Методом проб НБУ повинен знайти і зупинитися на такому курсі долара, коли попит на нього впаде, а бажаючих його продавати долар на МБ за таку високу ціну буде достатньо, щоб НБУ навіть викуповував цей долар, щоб дуже не знижувався курс долара при надмірній пропозиції і щоб не зменшувався стимул продавати долар іншими учасниками МБ.
Ось таке моє бачення валютного курсоутворення.
І по моїм розрахункам, наразі такий курс долара повинен бути 46.
А далі побачимо на тенденцію попит - пропозиція, підвищувати курс долара або знижувати.

як тільки "курс виріс за 38.5", так і виросла покупка в 2 рази,
а якщо би до 39, то в 4? А при 46 еквілібріум?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 16:47

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:шляхом апроксимації підібраної функції визначення рівновісного курсу долара в інтервалі з 1997 по 2022 рік в залежності від деяких аргументів

Ви не порахували 15% інфляції долара за останні роки 2-2.5. От і не 46, а до 40.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 17:19

  Shaman написав:
  Yuri_61 написав:
  greenozon написав:а яка формула

шляхом апроксимації підібраної функції визначення рівновісного курсу долара в інтервалі з 1997 по 2022 рік в залежності від деяких аргументів

з коригуючими правками, які вносяться постфактум, для корегування на невраховані параметри :lol:

2000-2008 - 5
2008-2013 - 8
2015-2021 - 24-28
2022-2024 - 37-40

це не функція. це наш НБУ й влада ще вчаться. й поки що популістська ідея, що міцна гривня це добре - вона досі має своїх прихильників серед керманичів

Буває що шукаю паралелі в історії. Поточна ситуація з міцною гривнею мені дуже нагадує 2013, коли янукович енд ко утримували низький курс, щоб вигідно виводити гроші за кордон. Тоді спалювались резерви. Чим це закінчилось пам'ятаємо (я про фінанси). Зараз спалюється допомога/кредити в шалених об'ємах. За минулий рік спалили 25% від ВВП. Зрозуміло, що війна і все таке, але пружина натягується і колись вона вистрелить. Буде боляче.
ПС. На жаль, популізм вже став стрижнем державної політики. Вже 5 років як основною ідеєю та метою існування влади є гасло "The show must go on".
oleg49
 
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