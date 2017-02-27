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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11240112411124211243

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 6.8 5 52
Менше 36,00
2%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
1
37,50-38,00
23%
12
38,00-38,50
15%
8
38,50-39,00
35%
18
39,00-39,50
6%
3
39,50-40,00
8%
4
40,00-40,50
4%
2
40,50-41,00
2%
1
Більше 41,00
4%
2
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 18:17

  Ой+ написав:
  Дюрі-бачі написав:Потрібен % з москальської нафти...

Або віддавати українською нафтою та іншими родовищами:
Укрнафта підтвердила, що в Україну приїжджають техасці, які готові бурити https://biz.nv.ua/ukr/markets/ukrnafta- ... 97017.html

Хтось не розуміє різницю між інвестуванням та "віддавати"
zerocool
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 18:37

  oleg49 написав:Буває що шукаю паралелі в історії. Поточна ситуація з міцною гривнею мені дуже нагадує 2013, коли янукович енд ко утримували низький курс, щоб вигідно виводити гроші за кордон. Тоді спалювались резерви. Чим це закінчилось пам'ятаємо (я про фінанси). Зараз спалюється допомога/кредити в шалених об'ємах. За минулий рік спалили 25% від ВВП. Зрозуміло, що війна і все таке, але пружина натягується і колись вона вистрелить. Буде боляче.
ПС. На жаль, популізм вже став стрижнем державної політики. Вже 5 років як основною ідеєю та метою існування влади є гасло "The show must go on".

Ви теж плутаєте валютні інтервенції із дефіцитом бюджету. На 2023 рік діра у бюджеті очікувалася від 40 до 57 млрд, отримали 42.6 допомоги і закрили її мінімально, а зовсім не "спалили", вийшло менше ніж 100 баксів на одного українця на місяць. До речі, витрачання цієї допомоги повністю контролювалося міжнародними фондами.

Із ситуацією в 2013 дуже мало спільного ще й тому, що тоді валюта масово витікала за кордон, а зараз масово припливає. Тому і відносно легко тримається курс і, швидше за все, гіперінфляції не буде ще десятиліттями аж до вступу в ЄС.

Ви будете нити зовсім не від долара по 100, а від електрики по 10 або газу по 50, як хоча б у тій же Польщі.
zerocool
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 19:27

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  zerocool написав:Хтось не розуміє різницю між інвестуванням та "віддавати"

Я вам поясню, якщо ви цей "хтось":
Інвестування — це вкладення фінансів в актив, який через деякий час може дати прибуток (регулярний чи одноразовий). https://ffin.ua/blog/articles/investope ... my-slovamy

І ще щоб було ясніше:
Порятунок у кредит: що стоїть за ідеєю Трампа про допомогу Україні в обмін на корисні копалини https://news.telegraf.com.ua/ukr/ukrain ... i-kopalini

Чи думаєте, що інвестори мріють реалізовувати:
Зеленський заявив, що кожна дитина буде отримувати відсоток від користування надрами https://lb.ua/economics/2021/06/07/4864 ... itina.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 19:28

  zerocool написав:
  Ой+ написав:
  Дюрі-бачі написав:Потрібен % з москальської нафти...

Або віддавати українською нафтою та іншими родовищами:
Укрнафта підтвердила, що в Україну приїжджають техасці, які готові бурити https://biz.nv.ua/ukr/markets/ukrnafta- ... 97017.html

Хтось не розуміє різницю між інвестуванням та "віддавати"

про Блекрок на чули?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 21:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flyman написав:Це закінчилося "сприянням" Кубіва та Гонтаревої, які зробили разом з ПАПою, банкопадом і девалом в 3Х+ разів.

Не путай ПаП з тим що чівокуня проїв ВЕСЬ ЗВР до цього.
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 22:35

  flyman написав:Це закінчилося "сприянням" Кубіва та Гонтаревої, які зробили разом з ПАПою, банкопадом і девалом в 3Х+ разів.
ясно, вас с Соскиным в ту компанию не взяли, а то бы вы тогда правильно и справедливо нарулили ого-гоо, прям начиная с декабря 2013, когда уже реально вся девальвация была непосредственно запущена итогом политических решений маасковских спонсоров про наваросию вместо Украины, и когда никаких фамилий кубив-гонтаревых в пустых закромах и не снилось ни-ко-му.

Кстати, а кто из этих всех - рептилоид?
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 23:54

  flyman написав:
  oleg49 написав:Буває що шукаю паралелі в історії. Поточна ситуація з міцною гривнею мені дуже нагадує 2013, коли янукович енд ко утримували низький курс, щоб вигідно виводити гроші за кордон. Тоді спалювались резерви. Чим це закінчилось пам'ятаємо (я про фінанси). Зараз спалюється допомога/кредити в шалених об'ємах. За минулий рік спалили 25% від ВВП. Зрозуміло, що війна і все таке, але пружина натягується і колись вона вистрелить. Буде боляче.
ПС. На жаль, популізм вже став стрижнем державної політики. Вже 5 років як основною ідеєю та метою існування влади є гасло "The show must go on".

Це закінчилося "сприянням" Кубіва та Гонтаревої, які зробили разом з ПАПою, банкопадом і девалом в 3Х+ разів.

Слишком примитивное суждение. :D
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 09:35

  Игорь Алексеевич написав:Пик дол. прошли. Возможны февральские колебания к отметке 38,5-38,75, Но с марта уходим плавно до середины августа к отметке 37,10 - 37,50

Ждем с нетерпением :) А пока что на 38,50...
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 16:11

  Искатель написав:Ждем с нетерпением :) А пока что на 38,50...

Важко ходити проти сезонності, явно не зараз будуть означені рівні, поки МБ біля 38.30, готівка по всій країні біля 38.50-60, а міжбанк НІТ!
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