oleg49 написав:Буває що шукаю паралелі в історії. Поточна ситуація з міцною гривнею мені дуже нагадує 2013, коли янукович енд ко утримували низький курс, щоб вигідно виводити гроші за кордон. Тоді спалювались резерви. Чим це закінчилось пам'ятаємо (я про фінанси). Зараз спалюється допомога/кредити в шалених об'ємах. За минулий рік спалили 25% від ВВП. Зрозуміло, що війна і все таке, але пружина натягується і колись вона вистрелить. Буде боляче. ПС. На жаль, популізм вже став стрижнем державної політики. Вже 5 років як основною ідеєю та метою існування влади є гасло "The show must go on".
Ви теж плутаєте валютні інтервенції із дефіцитом бюджету. На 2023 рік діра у бюджеті очікувалася від 40 до 57 млрд, отримали 42.6 допомоги і закрили її мінімально, а зовсім не "спалили", вийшло менше ніж 100 баксів на одного українця на місяць. До речі, витрачання цієї допомоги повністю контролювалося міжнародними фондами.
Із ситуацією в 2013 дуже мало спільного ще й тому, що тоді валюта масово витікала за кордон, а зараз масово припливає. Тому і відносно легко тримається курс і, швидше за все, гіперінфляції не буде ще десятиліттями аж до вступу в ЄС.
Ви будете нити зовсім не від долара по 100, а від електрики по 10 або газу по 50, як хоча б у тій же Польщі.
flyman написав:Це закінчилося "сприянням" Кубіва та Гонтаревої, які зробили разом з ПАПою, банкопадом і девалом в 3Х+ разів.
ясно, вас с Соскиным в ту компанию не взяли, а то бы вы тогда правильно и справедливо нарулили ого-гоо, прям начиная с декабря 2013, когда уже реально вся девальвация была непосредственно запущена итогом политических решений маасковских спонсоров про наваросию вместо Украины, и когда никаких фамилий кубив-гонтаревых в пустых закромах и не снилось ни-ко-му.
oleg49 написав:Буває що шукаю паралелі в історії. Поточна ситуація з міцною гривнею мені дуже нагадує 2013, коли янукович енд ко утримували низький курс, щоб вигідно виводити гроші за кордон. Тоді спалювались резерви. Чим це закінчилось пам'ятаємо (я про фінанси). Зараз спалюється допомога/кредити в шалених об'ємах. За минулий рік спалили 25% від ВВП. Зрозуміло, що війна і все таке, але пружина натягується і колись вона вистрелить. Буде боляче. ПС. На жаль, популізм вже став стрижнем державної політики. Вже 5 років як основною ідеєю та метою існування влади є гасло "The show must go on".
Це закінчилося "сприянням" Кубіва та Гонтаревої, які зробили разом з ПАПою, банкопадом і девалом в 3Х+ разів.