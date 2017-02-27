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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11241112421124311244

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 54
Менше 36,00
2%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
1
37,50-38,00
22%
12
38,00-38,50
15%
8
38,50-39,00
33%
18
39,00-39,50
6%
3
39,50-40,00
7%
4
40,00-40,50
4%
2
40,50-41,00
2%
1
Більше 41,00
7%
4
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 17:59

  greenozon написав:Ніна Южаніна про дефіцит бюджету 40 мільярдів $ на 2024й
як його будуть фінансувати, яка частина це кредити, а яка - безповоротня фін. допомога від партнерів

https://youtu.be/v6REmMHxCuU



Скільки треба експертів в лотереї?

Напевно всі пам'ятають МММ. Краще зробити огляд підприємств які працюють більше 30 років і мають бездоганну репутацію
sens
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 18:53

хтось, ну дуже хитрий вирішив в перші тижні після скасування фіксованого курсу долара ввести пересічних в оману щодо тенденції курсоутворення? :mrgreen:

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