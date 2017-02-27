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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 бер, 2024 17:59
greenozon написав:
Ніна Южаніна про дефіцит бюджету 40 мільярдів $ на 2024й
як його будуть фінансувати, яка частина це кредити, а яка - безповоротня фін. допомога від партнерівhttps://youtu.be/v6REmMHxCuU
Скільки треба експертів в лотереї?
Напевно всі пам'ятають МММ. Краще зробити огляд підприємств які працюють більше 30 років і мають бездоганну репутацію
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