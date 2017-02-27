Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 04 бер, 2024 17:59
greenozon написав:
Ніна Южаніна про дефіцит бюджету 40 мільярдів $ на 2024й
як його будуть фінансувати, яка частина це кредити, а яка - безповоротня фін. допомога від партнерів
https://youtu.be/v6REmMHxCuU
Скільки треба експертів в лотереї?
Напевно всі пам'ятають МММ. Краще зробити огляд підприємств які працюють більше 30 років і мають бездоганну репутацію
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Додано: Пон 04 бер, 2024 18:53
поход на 27 отменяется
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в Пон 04 бер, 2024 22:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 04 бер, 2024 19:43
Пішов весняний фермерський принос.Все по-чесному,як Приват,по 38.
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Додано: Пон 04 бер, 2024 21:57
Успіх написав: Shaman написав:
2000-2008 - 5
2008-2013 - 8
2015-2021 - 24-28
2022-2024 - 37-40
2025-2030 - 60-120
Математически ее решение описывается формулой: Fn = Fn–2 + Fn–1, где F0=0, F1=1, а n — больше или равно 2 и является целым числом. Рассчитанная по этой формуле последовательность выглядит так: 0, 1, 1,
2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233
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Додано: Пон 04 бер, 2024 22:30
Ахметов, Веревський та Пінчук просять вивести валюту з України, щоб уникнути дефолту. Уряд – за, МВФ – проти
Попри заборону НБУ, урядовці дозволили великим бізнесменам розрахуватися за мільярдними зовнішніми боргами. Наслідки такого рішення не оцінили ні міжнародні партнери, ні Нацбанк.
https://www.epravda.com.ua/publications ... /4/710685/
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Додано: Пон 04 бер, 2024 22:40
yama написав: Успіх написав: Shaman написав:
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2008-2013 - 8
2015-2021 - 24-28
2022-2024 - 37-40
2025-2030 - 60-120
Математически ее решение описывается формулой: Fn = Fn–2 + Fn–1, где F0=0, F1=1, а n — больше или равно 2 и является целым числом. Рассчитанная по этой формуле последовательность выглядит так: 0, 1, 1,
2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233
числа Фібоначчі ще
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Shaman
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