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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11241112421124311244

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 58
Менше 36,00
2%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
1
37,50-38,00
21%
12
38,00-38,50
14%
8
38,50-39,00
36%
21
39,00-39,50
7%
4
39,50-40,00
7%
4
40,00-40,50
3%
2
40,50-41,00
2%
1
Більше 41,00
7%
4
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 17:59

  greenozon написав:Ніна Южаніна про дефіцит бюджету 40 мільярдів $ на 2024й
як його будуть фінансувати, яка частина це кредити, а яка - безповоротня фін. допомога від партнерів

https://youtu.be/v6REmMHxCuU



Скільки треба експертів в лотереї?

Напевно всі пам'ятають МММ. Краще зробити огляд підприємств які працюють більше 30 років і мають бездоганну репутацію
sens
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 18:53

поход на 27 отменяется

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Востаннє редагувалось Yuri_61 в Пон 04 бер, 2024 22:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 19:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Пішов весняний фермерський принос.Все по-чесному,як Приват,по 38.
Сільський валютчик
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 21:57

  Успіх написав:
  Shaman написав:2000-2008 - 5
2008-2013 - 8
2015-2021 - 24-28
2022-2024 - 37-40
2025-2030 - 60-120 ;)

Математически ее решение описывается формулой: Fn = Fn–2 + Fn–1, где F0=0, F1=1, а n — больше или равно 2 и является целым числом. Рассчитанная по этой формуле последовательность выглядит так: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 22:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ахметов, Веревський та Пінчук просять вивести валюту з України, щоб уникнути дефолту. Уряд – за, МВФ – проти

Попри заборону НБУ, урядовці дозволили великим бізнесменам розрахуватися за мільярдними зовнішніми боргами. Наслідки такого рішення не оцінили ні міжнародні партнери, ні Нацбанк.

https://www.epravda.com.ua/publications ... /4/710685/

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sergey_svb
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 22:40

  yama написав:
  Успіх написав:
  Shaman написав:2000-2008 - 5
2008-2013 - 8
2015-2021 - 24-28
2022-2024 - 37-40
2025-2030 - 60-120 ;)

Математически ее решение описывается формулой: Fn = Fn–2 + Fn–1, где F0=0, F1=1, а n — больше или равно 2 и является целым числом. Рассчитанная по этой формуле последовательность выглядит так: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233

числа Фібоначчі ще Zebra пропагував :D
Shaman
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