Математически ее решение описывается формулой: Fn = Fn–2 + Fn–1, где F0=0, F1=1, а n — больше или равно 2 и является целым числом. Рассчитанная по этой формуле последовательность выглядит так: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233
Математически ее решение описывается формулой: Fn = Fn–2 + Fn–1, где F0=0, F1=1, а n — больше или равно 2 и является целым числом. Рассчитанная по этой формуле последовательность выглядит так: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233
oleg49 написав: Буває що шукаю паралелі в історії. Поточна ситуація з міцною гривнею мені дуже нагадує 2013, коли янукович енд ко утримували низький курс, щоб вигідно виводити гроші за кордон. Тоді спалювались резерви. Чим це закінчилось пам'ятаємо (я про фінанси). Зараз спалюється допомога/кредити в шалених об'ємах. За минулий рік спалили 25% від ВВП. Зрозуміло, що війна і все таке, але пружина натягується і колись вона вистрелить. Буде боляче. ПС. На жаль, популізм вже став стрижнем державної політики. Вже 5 років як основною ідеєю та метою існування влади є гасло "The show must go on".
А в якій країні, особливо зараз, немає подібного популізму? Усюди основною ідеєю та метою влади є її збереження будь-якими методами, що сприяють отриманню голосів на виборах.
Starikan Но у вас(теперь) вертолёт с баксами приводит к росту инфляции и цен на предметы, что трудно перепроизвести(машины например дорожают ибо дорожают и руки, и энергоресурсы, и даже металл из которого они сделаны, а жильё - потому что и земля в хорошем месте растёт, а харч не сильно от того, что и зарегулирован, и как бы на нынешний момент его перепроизводство даже у нас), а у нас - как кривая настроения правления НБУ вывезет. Думаю динамику курса купона в 92м-94м вы помните.
oleg49 написав: Буває що шукаю паралелі в історії. Поточна ситуація з міцною гривнею мені дуже нагадує 2013, коли янукович енд ко утримували низький курс, щоб вигідно виводити гроші за кордон. Тоді спалювались резерви. Чим це закінчилось пам'ятаємо (я про фінанси). Зараз спалюється допомога/кредити в шалених об'ємах. За минулий рік спалили 25% від ВВП. Зрозуміло, що війна і все таке, але пружина натягується і колись вона вистрелить. Буде боляче. ПС. На жаль, популізм вже став стрижнем державної політики. Вже 5 років як основною ідеєю та метою існування влади є гасло "The show must go on".
А в якій країні, особливо зараз, немає подібного популізму? Усюди основною ідеєю та метою влади є її збереження будь-якими методами, що сприяють отриманню голосів на виборах.
[Голос із Америки]
Ну якщо заговорили про весь світ... Вже кілька десятиліть світ переходить до нової парадигми - нетократичної. Якщо грубо і на пальцях основні тези: - світом володіє той, хто контролює медіа (ця теза стара як світ). - "вартість", це по факту впізнаваність (наприклад, кількість підписників) помножена на репутацію. Цю вартість можна конвертувати в гроші та владу. - влада швидко втрачається при низькій "вартості". Це інстинктивно відчувають всі політики. А також шоумени.
oleg49 написав: Буває що шукаю паралелі в історії. Поточна ситуація з міцною гривнею мені дуже нагадує 2013, коли янукович енд ко утримували низький курс, щоб вигідно виводити гроші за кордон. Тоді спалювались резерви. Чим це закінчилось пам'ятаємо (я про фінанси). Зараз спалюється допомога/кредити в шалених об'ємах. За минулий рік спалили 25% від ВВП. Зрозуміло, що війна і все таке, але пружина натягується і колись вона вистрелить. Буде боляче.
При деякому зусиллі пружина перетвориться на звичайний дріт.