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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11241112421124311244

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 62
Менше 36,00
2%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
1
37,50-38,00
19%
12
38,00-38,50
16%
10
38,50-39,00
35%
22
39,00-39,50
6%
4
39,50-40,00
6%
4
40,00-40,50
5%
3
40,50-41,00
2%
1
Більше 41,00
6%
4
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 17:59

  greenozon написав:Ніна Южаніна про дефіцит бюджету 40 мільярдів $ на 2024й
як його будуть фінансувати, яка частина це кредити, а яка - безповоротня фін. допомога від партнерів

https://youtu.be/v6REmMHxCuU



Скільки треба експертів в лотереї?

Напевно всі пам'ятають МММ. Краще зробити огляд підприємств які працюють більше 30 років і мають бездоганну репутацію
sens
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 18:53

поход на 27 отменяется

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Востаннє редагувалось Yuri_61 в Пон 04 бер, 2024 22:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 19:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Пішов весняний фермерський принос.Все по-чесному,як Приват,по 38.
Сільський валютчик
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 21:57

  Успіх написав:
  Shaman написав:2000-2008 - 5
2008-2013 - 8
2015-2021 - 24-28
2022-2024 - 37-40
2025-2030 - 60-120 ;)

Математически ее решение описывается формулой: Fn = Fn–2 + Fn–1, где F0=0, F1=1, а n — больше или равно 2 и является целым числом. Рассчитанная по этой формуле последовательность выглядит так: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 22:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ахметов, Веревський та Пінчук просять вивести валюту з України, щоб уникнути дефолту. Уряд – за, МВФ – проти

Попри заборону НБУ, урядовці дозволили великим бізнесменам розрахуватися за мільярдними зовнішніми боргами. Наслідки такого рішення не оцінили ні міжнародні партнери, ні Нацбанк.

https://www.epravda.com.ua/publications ... /4/710685/

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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 22:40

  yama написав:
  Успіх написав:
  Shaman написав:2000-2008 - 5
2008-2013 - 8
2015-2021 - 24-28
2022-2024 - 37-40
2025-2030 - 60-120 ;)

Математически ее решение описывается формулой: Fn = Fn–2 + Fn–1, где F0=0, F1=1, а n — больше или равно 2 и является целым числом. Рассчитанная по этой формуле последовательность выглядит так: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233

числа Фібоначчі ще Zebra пропагував :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 00:48

  oleg49 написав: Буває що шукаю паралелі в історії. Поточна ситуація з міцною гривнею мені дуже нагадує 2013, коли янукович енд ко утримували низький курс, щоб вигідно виводити гроші за кордон. Тоді спалювались резерви. Чим це закінчилось пам'ятаємо (я про фінанси). Зараз спалюється допомога/кредити в шалених об'ємах. За минулий рік спалили 25% від ВВП. Зрозуміло, що війна і все таке, але пружина натягується і колись вона вистрелить. Буде боляче.
ПС. На жаль, популізм вже став стрижнем державної політики. Вже 5 років як основною ідеєю та метою існування влади є гасло "The show must go on".

А в якій країні, особливо зараз, немає подібного популізму?
Усюди основною ідеєю та метою влади є її збереження будь-якими методами, що сприяють отриманню голосів на виборах.

[Голос із Америки]
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 03:05

Starikan
Но у вас(теперь) вертолёт с баксами приводит к росту инфляции и цен на предметы, что трудно перепроизвести(машины например дорожают ибо дорожают и руки, и энергоресурсы, и даже металл из которого они сделаны, а жильё - потому что и земля в хорошем месте растёт, а харч не сильно от того, что и зарегулирован, и как бы на нынешний момент его перепроизводство даже у нас), а у нас - как кривая настроения правления НБУ вывезет.
Думаю динамику курса купона в 92м-94м вы помните.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 12:39

  Starikan написав:
  oleg49 написав: Буває що шукаю паралелі в історії. Поточна ситуація з міцною гривнею мені дуже нагадує 2013, коли янукович енд ко утримували низький курс, щоб вигідно виводити гроші за кордон. Тоді спалювались резерви. Чим це закінчилось пам'ятаємо (я про фінанси). Зараз спалюється допомога/кредити в шалених об'ємах. За минулий рік спалили 25% від ВВП. Зрозуміло, що війна і все таке, але пружина натягується і колись вона вистрелить. Буде боляче.
ПС. На жаль, популізм вже став стрижнем державної політики. Вже 5 років як основною ідеєю та метою існування влади є гасло "The show must go on".

А в якій країні, особливо зараз, немає подібного популізму?
Усюди основною ідеєю та метою влади є її збереження будь-якими методами, що сприяють отриманню голосів на виборах.

[Голос із Америки]

Ну якщо заговорили про весь світ... :)
Вже кілька десятиліть світ переходить до нової парадигми - нетократичної. Якщо грубо і на пальцях основні тези:
- світом володіє той, хто контролює медіа (ця теза стара як світ).
- "вартість", це по факту впізнаваність (наприклад, кількість підписників) помножена на репутацію.
Цю вартість можна конвертувати в гроші та владу.
- влада швидко втрачається при низькій "вартості". Це інстинктивно відчувають всі політики. А також шоумени.
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 12:54

  oleg49 написав:
  Starikan написав:
  oleg49 написав: Буває що шукаю паралелі в історії. Поточна ситуація з міцною гривнею мені дуже нагадує 2013, коли янукович енд ко утримували низький курс, щоб вигідно виводити гроші за кордон. Тоді спалювались резерви. Чим це закінчилось пам'ятаємо (я про фінанси). Зараз спалюється допомога/кредити в шалених об'ємах. За минулий рік спалили 25% від ВВП. Зрозуміло, що війна і все таке, але пружина натягується і колись вона вистрелить. Буде боляче.
При деякому зусиллі пружина перетвориться на звичайний дріт.
Vadim_
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