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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 бер, 2024 14:09
Перелік системно важливих банків затвердили рішенням Правління НБУ від 29 лютого.
До переліку системно важливих банків увійшли:
АТ "А-БАНК";
АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК";
АТ "КРЕДОБАНК";
АТ "ОТП БАНК";
АТ "Ощадбанк";
АБ "Південний";
АТ КБ "ПриватБанк";
АТ "ПУМБ";
АТ "Райффайзен Банк";
АТ "СЕНС БАНК";
АТ "ТАСКОМБАНК";
АБ "УКРГАЗБАНК";
АТ "Укрексімбанк";
АТ "УКРСИББАНК";
АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК". НБУ оприлюднив перелік системно важливих банків в Україні
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