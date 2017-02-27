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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 63
Менше 36,00
2%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
1
37,50-38,00
21%
13
38,00-38,50
16%
10
38,50-39,00
35%
22
39,00-39,50
6%
4
39,50-40,00
6%
4
40,00-40,50
5%
3
40,50-41,00
2%
1
Більше 41,00
6%
4
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 14:09

Перелік системно важливих банків затвердили рішенням Правління НБУ від 29 лютого.

До переліку системно важливих банків увійшли:

АТ "А-БАНК";
АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК";
АТ "КРЕДОБАНК";
АТ "ОТП БАНК";
АТ "Ощадбанк";
АБ "Південний";
АТ КБ "ПриватБанк";
АТ "ПУМБ";
АТ "Райффайзен Банк";
АТ "СЕНС БАНК";
АТ "ТАСКОМБАНК";
АБ "УКРГАЗБАНК";
АТ "Укрексімбанк";
АТ "УКРСИББАНК";
АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК".
НБУ оприлюднив перелік системно важливих банків в Україні
jump
 
Повідомлень: 4185
З нами з: 18.08.09
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