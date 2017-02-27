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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 бер, 2024 14:09
Перелік системно важливих банків затвердили рішенням Правління НБУ від 29 лютого.
До переліку системно важливих банків увійшли:
АТ "А-БАНК";
АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК";
АТ "КРЕДОБАНК";
АТ "ОТП БАНК";
АТ "Ощадбанк";
АБ "Південний";
АТ КБ "ПриватБанк";
АТ "ПУМБ";
АТ "Райффайзен Банк";
АТ "СЕНС БАНК";
АТ "ТАСКОМБАНК";
АБ "УКРГАЗБАНК";
АТ "Укрексімбанк";
АТ "УКРСИББАНК";
АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК". НБУ оприлюднив перелік системно важливих банків в Україні
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jump
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Додано: Вів 05 бер, 2024 16:03
Shaman написав:
Математически ее решение описывается формулой: Fn = Fn–2 + Fn–1, где F0=0, F1=1, а n — больше или равно 2 и является целым числом. Рассчитанная по этой формуле последовательность выглядит так: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233
числа Фібоначчі ще Zebra
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Ага, сіпався бідний між 55 та 34
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sergey_sryvkin
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Додано: Вів 05 бер, 2024 16:09
sergey_sryvkin написав:
Ага, сіпався бідний між 55 та 34
Що аж нерви здали
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Додано: Вів 05 бер, 2024 16:36
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:Українські біженці за кордоном витрачають понад мільярд доларів щомісяця, — НБУ
Як гадаєте, чи вистачить мізків у влади, щоб створити правильний механізм та повернути українських мігрантів?
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Ірина_
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Додано: Вів 05 бер, 2024 16:48
Виглядає так, що раніше за кордоном каруселили як не в себе. А зараз ні, тому і обсяг операцій по картках впав з двох до одного мільярду.
Ірина_ написав:
Як гадаєте, чи вистачить мізків у влади, щоб створити правильний механізм та повернути українських мігрантів?
Перше питання - звідки береться цей мільярд, який вони витрачають.
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sergey_sryvkin
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