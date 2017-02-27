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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 05 бер, 2024 19:18
Ой+ написав: sergey_sryvkin написав:
Виглядає так, що раніше за кордоном каруселили як не в себе. А зараз ні, тому і обсяг операцій по картках впав з двох до одного мільярду.
Ну можливо не тільки каруселили, а і на свої потреби витрачали. Гетманцев задекларував, що родина винайняла у 2022 р. житло за 10 млн. Може вже познаходили дешевші.
Дюрі-бачі написав:
Дадуть хоча б 5 років по 100 млрд. $ на відбудову - всіх повернемо, дадуть менше - повернемо менше.
Ви думаєте, що взагалі хтось буде просто так давати гроші, бо ми хороші?
Да не треба просто так. Треба інвестувати - щоб прийшла закордонна компанія, створила "дочку", вклала гроши, найнялабудівельників, побудувала будинки, продала квартири - отримала прибуток, сплатила податки. Все. Він-він...
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