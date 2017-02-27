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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 05 бер, 2024 19:18
Ой+ написав: sergey_sryvkin написав:
Виглядає так, що раніше за кордоном каруселили як не в себе. А зараз ні, тому і обсяг операцій по картках впав з двох до одного мільярду.
Ну можливо не тільки каруселили, а і на свої потреби витрачали. Гетманцев задекларував, що родина винайняла у 2022 р. житло за 10 млн. Може вже познаходили дешевші.
Дюрі-бачі написав:
Дадуть хоча б 5 років по 100 млрд. $ на відбудову - всіх повернемо, дадуть менше - повернемо менше.
Ви думаєте, що взагалі хтось буде просто так давати гроші, бо ми хороші?
Да не треба просто так. Треба інвестувати - щоб прийшла закордонна компанія, створила "дочку", вклала гроши, найнялабудівельників, побудувала будинки, продала квартири - отримала прибуток, сплатила податки. Все. Він-він...
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Додано: Вів 05 бер, 2024 20:12
Grey001 написав:
Він-він...
Вин вин для закорднонных компаний
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Додано: Вів 05 бер, 2024 20:56
Grey001 написав: Ой+ написав: sergey_sryvkin написав:
Виглядає так, що раніше за кордоном каруселили як не в себе. А зараз ні, тому і обсяг операцій по картках впав з двох до одного мільярду.
Ну можливо не тільки каруселили, а і на свої потреби витрачали. Гетманцев задекларував, що родина винайняла у 2022 р. житло за 10 млн. Може вже познаходили дешевші.
Дюрі-бачі написав:
Дадуть хоча б 5 років по 100 млрд. $ на відбудову - всіх повернемо, дадуть менше - повернемо менше.
Ви думаєте, що взагалі хтось буде просто так давати гроші, бо ми хороші?
Да не треба просто так. Треба інвестувати - щоб прийшла закордонна компанія, створила "дочку", вклала гроши, найнялабудівельників, побудувала будинки, продала квартири - отримала прибуток, сплатила податки. Все. Він-він...
Якусь несінітницю ви пишете - звідки люди гроші на будинки візьмуть, як занепад буде гірше за 90ті.
Треба щоб прийшла закордонна компанія, і не будинки будувала, а промисловість розвивала. А будинки ми і самі побудуємо.
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sailed
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Додано: Вів 05 бер, 2024 21:09
oleg49 написав: Дюрі-бачі написав: Ірина_ написав:
Як гадаєте, чи вистачить мізків у влади, щоб створити правильний механізм та повернути українських мігрантів?
Питання не в мізках, а в грошах. Дадуть хоча б 5 років по 100 млрд. $ на відбудову - всіх повернемо, дадуть менше - повернемо менше. Дадуть менше 30 млрд. в рік - втратимо ще більше, ніж повернемо.
Ці гроші не плинуть на ситуацію. Все вирішує час. Чим довше війна, тим менше людей повернеться.
І саме гірше, люди виїжджають за кордон, щоб вивезти підлітків подалі від цих жахів.З знайомих 5 сімей з підлітками 4 вже виїхали, 5-та готується на виїзд.
Це означає, що виникає така демографічна криза, яку навіть важко уявити.
Держава - це люди. Молоді, працюючі люди. А їх стає все менше і менше. Держава зникає.
а тата тут залишаються?
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Додано: Вів 05 бер, 2024 21:14
sailed написав: Grey001 написав: Ой+ написав:Дюрі-бачі
Дадуть хоча б 5 років по 100 млрд. $ на відбудову - всіх повернемо, дадуть менше - повернемо менше.
Ви думаєте, що взагалі хтось буде просто так давати гроші, бо ми хороші?
Да не треба просто так. Треба інвестувати - щоб прийшла закордонна компанія, створила "дочку", вклала гроши, найнялабудівельників, побудувала будинки, продала квартири - отримала прибуток, сплатила податки. Все. Він-він...
Якусь несінітницю ви пишете - звідки люди гроші на будинки візьмуть, як занепад буде гірше за 90ті.
Треба щоб прийшла закордонна компанія, і не будинки будувала, а промисловість розвивала. А будинки ми і самі побудуємо.
гірше за 90ті - це окуповані території. як воно буде - поки що ніхто не знає.
щоб прийшла іноземна компанія, їй треба щось запропонувати. з цим біда. те що знаю - ніяку промисловість розвивати ніхто не буде.
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Додано: Вів 05 бер, 2024 21:59
Дюрі-бачі написав: Ірина_ написав:
Як гадаєте, чи вистачить мізків у влади, щоб створити правильний механізм та повернути українських мігрантів?
Питання не в мізках, а в грошах. Дадуть хоча б 5 років по 100 млрд. $ на відбудову - всіх повернемо, дадуть менше - повернемо менше. Дадуть менше 30 млрд. в рік - втратимо ще більше, ніж повернемо.
Зараз ми активно втрачаємо покоління майбутніх чоловіків яким зараз від 16 до 18 років, оскільки з 16 років без приписки до військомату не допускають до ЗНО , а після 18 вже не можна. Тобто у половини чоловіків з українським громадянством 18 років виповниться не в Україні і частина з них поступить в не українські вузи.
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Додано: Вів 05 бер, 2024 22:04
Shaman написав: sailed написав: Grey001 написав:
Да не треба просто так. Треба інвестувати - щоб прийшла закордонна компанія, створила "дочку", вклала гроши, найнялабудівельників, побудувала будинки, продала квартири - отримала прибуток, сплатила податки. Все. Він-він...
Якусь несінітницю ви пишете - звідки люди гроші на будинки візьмуть, як занепад буде гірше за 90ті.
Треба щоб прийшла закордонна компанія, і не будинки будувала, а промисловість розвивала. А будинки ми і самі побудуємо.
гірше за 90ті - це окуповані території. як воно буде - поки що ніхто не знає.
щоб прийшла іноземна компанія, їй треба щось запропонувати. з цим біда. те що знаю - ніяку промисловість розвивати ніхто не буде.
Звідки знаєте? Думаю зараз навіть президент не знає що і як воно буде) Принанні під ВПК ми бачимо що вже бронюють місця іноземні корпорації. Але ясно одне, для цього спочатку потрібно щоб війна на якихось умовах закінчилась.
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