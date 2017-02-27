RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11243112441124511246

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 67
Менше 36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
1%
1
37,50-38,00
19%
13
38,00-38,50
16%
11
38,50-39,00
37%
25
39,00-39,50
6%
4
39,50-40,00
6%
4
40,00-40,50
4%
3
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
6%
4
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 19:18

  Ой+ написав:
  sergey_sryvkin написав:Виглядає так, що раніше за кордоном каруселили як не в себе. А зараз ні, тому і обсяг операцій по картках впав з двох до одного мільярду.

Ну можливо не тільки каруселили, а і на свої потреби витрачали. Гетманцев задекларував, що родина винайняла у 2022 р. житло за 10 млн. Може вже познаходили дешевші.
  Дюрі-бачі написав:Дадуть хоча б 5 років по 100 млрд. $ на відбудову - всіх повернемо, дадуть менше - повернемо менше.

Ви думаєте, що взагалі хтось буде просто так давати гроші, бо ми хороші?

Да не треба просто так. Треба інвестувати - щоб прийшла закордонна компанія, створила "дочку", вклала гроши, найнялабудівельників, побудувала будинки, продала квартири - отримала прибуток, сплатила податки. Все. Він-він...
Grey001
 
Повідомлень: 761
З нами з: 13.11.08
Подякував: 95 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 20:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Grey001 написав:Він-він...


Вин вин для закорднонных компаний
Andrey2512
 
Повідомлень: 867
З нами з: 04.04.22
Подякував: 60 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 20:56

  Grey001 написав:
  Ой+ написав:
  sergey_sryvkin написав:Виглядає так, що раніше за кордоном каруселили як не в себе. А зараз ні, тому і обсяг операцій по картках впав з двох до одного мільярду.

Ну можливо не тільки каруселили, а і на свої потреби витрачали. Гетманцев задекларував, що родина винайняла у 2022 р. житло за 10 млн. Може вже познаходили дешевші.
  Дюрі-бачі написав:Дадуть хоча б 5 років по 100 млрд. $ на відбудову - всіх повернемо, дадуть менше - повернемо менше.

Ви думаєте, що взагалі хтось буде просто так давати гроші, бо ми хороші?

Да не треба просто так. Треба інвестувати - щоб прийшла закордонна компанія, створила "дочку", вклала гроши, найнялабудівельників, побудувала будинки, продала квартири - отримала прибуток, сплатила податки. Все. Він-він...

Якусь несінітницю ви пишете - звідки люди гроші на будинки візьмуть, як занепад буде гірше за 90ті.
Треба щоб прийшла закордонна компанія, і не будинки будувала, а промисловість розвивала. А будинки ми і самі побудуємо.
sailed
 
Повідомлень: 624
З нами з: 24.05.16
Подякував: 33 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 21:09

  oleg49 написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Ірина_ написав:Як гадаєте, чи вистачить мізків у влади, щоб створити правильний механізм та повернути українських мігрантів?

Питання не в мізках, а в грошах. Дадуть хоча б 5 років по 100 млрд. $ на відбудову - всіх повернемо, дадуть менше - повернемо менше. Дадуть менше 30 млрд. в рік - втратимо ще більше, ніж повернемо.

Ці гроші не плинуть на ситуацію. Все вирішує час. Чим довше війна, тим менше людей повернеться.
І саме гірше, люди виїжджають за кордон, щоб вивезти підлітків подалі від цих жахів.
З знайомих 5 сімей з підлітками 4 вже виїхали, 5-та готується на виїзд.
Це означає, що виникає така демографічна криза, яку навіть важко уявити.
Держава - це люди. Молоді, працюючі люди. А їх стає все менше і менше. Держава зникає.

а тата тут залишаються?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5456
З нами з: 29.09.19
Подякував: 561 раз.
Подякували: 1327 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 21:14

  sailed написав:
  Grey001 написав:
  Ой+ написав:Дюрі-бачі
Дадуть хоча б 5 років по 100 млрд. $ на відбудову - всіх повернемо, дадуть менше - повернемо менше.

Ви думаєте, що взагалі хтось буде просто так давати гроші, бо ми хороші?

Да не треба просто так. Треба інвестувати - щоб прийшла закордонна компанія, створила "дочку", вклала гроши, найнялабудівельників, побудувала будинки, продала квартири - отримала прибуток, сплатила податки. Все. Він-він...

Якусь несінітницю ви пишете - звідки люди гроші на будинки візьмуть, як занепад буде гірше за 90ті.
Треба щоб прийшла закордонна компанія, і не будинки будувала, а промисловість розвивала. А будинки ми і самі побудуємо.

гірше за 90ті - це окуповані території. як воно буде - поки що ніхто не знає.

щоб прийшла іноземна компанія, їй треба щось запропонувати. з цим біда. те що знаю - ніяку промисловість розвивати ніхто не буде.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5456
З нами з: 29.09.19
Подякував: 561 раз.
Подякували: 1327 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 21:59

  Дюрі-бачі написав:
  Ірина_ написав:Як гадаєте, чи вистачить мізків у влади, щоб створити правильний механізм та повернути українських мігрантів?

Питання не в мізках, а в грошах. Дадуть хоча б 5 років по 100 млрд. $ на відбудову - всіх повернемо, дадуть менше - повернемо менше. Дадуть менше 30 млрд. в рік - втратимо ще більше, ніж повернемо.
Зараз ми активно втрачаємо покоління майбутніх чоловіків яким зараз від 16 до 18 років, оскільки з 16 років без приписки до військомату не допускають до ЗНО , а після 18 вже не можна. Тобто у половини чоловіків з українським громадянством 18 років виповниться не в Україні і частина з них поступить в не українські вузи.
yama
 
Повідомлень: 4693
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8962 раз.
Подякували: 1046 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 22:04

  Shaman написав:
  sailed написав:
  Grey001 написав:Да не треба просто так. Треба інвестувати - щоб прийшла закордонна компанія, створила "дочку", вклала гроши, найнялабудівельників, побудувала будинки, продала квартири - отримала прибуток, сплатила податки. Все. Він-він...

Якусь несінітницю ви пишете - звідки люди гроші на будинки візьмуть, як занепад буде гірше за 90ті.
Треба щоб прийшла закордонна компанія, і не будинки будувала, а промисловість розвивала. А будинки ми і самі побудуємо.

гірше за 90ті - це окуповані території. як воно буде - поки що ніхто не знає.

щоб прийшла іноземна компанія, їй треба щось запропонувати. з цим біда. те що знаю - ніяку промисловість розвивати ніхто не буде.

Звідки знаєте? Думаю зараз навіть президент не знає що і як воно буде) Принанні під ВПК ми бачимо що вже бронюють місця іноземні корпорації. Але ясно одне, для цього спочатку потрібно щоб війна на якихось умовах закінчилась.
sailed
 
Повідомлень: 624
З нами з: 24.05.16
Подякував: 33 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 00:31

  sailed написав:
  Shaman написав:
  sailed написав:Якусь несінітницю ви пишете - звідки люди гроші на будинки візьмуть, як занепад буде гірше за 90ті.
Треба щоб прийшла закордонна компанія, і не будинки будувала, а промисловість розвивала. А будинки ми і самі побудуємо.

гірше за 90ті - це окуповані території. як воно буде - поки що ніхто не знає.

щоб прийшла іноземна компанія, їй треба щось запропонувати. з цим біда. те що знаю - ніяку промисловість розвивати ніхто не буде.

Звідки знаєте? Думаю зараз навіть президент не знає що і як воно буде) Принанні під ВПК ми бачимо що вже бронюють місця іноземні корпорації. Але ясно одне, для цього спочатку потрібно щоб війна на якихось умовах закінчилась.

І після цього росія буде спокійно дивитись, як ми будемо розвивати своє ВПК? Не вірю
reef
 
Повідомлень: 2831
З нами з: 28.08.07
Подякував: 194 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 01:20

  yama написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Ірина_ написав:Як гадаєте, чи вистачить мізків у влади, щоб створити правильний механізм та повернути українських мігрантів?

Питання не в мізках, а в грошах. Дадуть хоча б 5 років по 100 млрд. $ на відбудову - всіх повернемо, дадуть менше - повернемо менше. Дадуть менше 30 млрд. в рік - втратимо ще більше, ніж повернемо.
Зараз ми активно втрачаємо покоління майбутніх чоловіків яким зараз від 16 до 18 років, оскільки з 16 років без приписки до військомату не допускають до ЗНО , а після 18 вже не можна. Тобто у половини чоловіків з українським громадянством 18 років виповниться не в Україні і частина з них поступить в не українські вузи.

Чесно кажучи, незрозуміла суть проблемного питання.
Була радянська армія, всі косили, ховалися, і водночас мотиваційно всі голосили буде своя армія – українська тоді інша справа. Третій десяток уже українська армія зірки стала в потрібну позу – риторика залишилася, треба закосити, втекти від цих жахів.
feecold
 
Повідомлень: 95
З нами з: 14.08.19
Подякував: 25 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11243112441124511246
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3376, 3377, 3378
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
33779 36777202
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 бер, 2024 23:42
Amethyst
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 190, 191, 192
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1912 13195270
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лют, 2024 10:00
Ірина_
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23157927
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2820)
06.03.2024 01:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.