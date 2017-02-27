yama написав:Зараз ми активно втрачаємо покоління майбутніх чоловіків яким зараз від 16 до 18 років, оскільки з 16 років без приписки до військомату не допускають до ЗНО , а після 18 вже не можна. Тобто у половини чоловіків з українським громадянством 18 років виповниться не в Україні і частина з них поступить в не українські вузи.Дюрі-бачі написав:
Питання не в мізках, а в грошах. Дадуть хоча б 5 років по 100 млрд. $ на відбудову - всіх повернемо, дадуть менше - повернемо менше. Дадуть менше 30 млрд. в рік - втратимо ще більше, ніж повернемо.
Пан не зрозумів. Ми активно рухаємося в Європу.
Навіщо створювати Європу в Україні, коли можна протореним шляхом, з райцентру через столицю до мрії?)
Це і є наш, особливий шлях.