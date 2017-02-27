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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11244112451124611247

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 67
Менше 36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
1%
1
37,50-38,00
19%
13
38,00-38,50
16%
11
38,50-39,00
37%
25
39,00-39,50
6%
4
39,50-40,00
6%
4
40,00-40,50
4%
3
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
6%
4
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 03:21

  yama написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Ірина_ написав:Як гадаєте, чи вистачить мізків у влади, щоб створити правильний механізм та повернути українських мігрантів?

Питання не в мізках, а в грошах. Дадуть хоча б 5 років по 100 млрд. $ на відбудову - всіх повернемо, дадуть менше - повернемо менше. Дадуть менше 30 млрд. в рік - втратимо ще більше, ніж повернемо.
Зараз ми активно втрачаємо покоління майбутніх чоловіків яким зараз від 16 до 18 років, оскільки з 16 років без приписки до військомату не допускають до ЗНО , а після 18 вже не можна. Тобто у половини чоловіків з українським громадянством 18 років виповниться не в Україні і частина з них поступить в не українські вузи.

Пан не зрозумів. Ми активно рухаємося в Європу.
Навіщо створювати Європу в Україні, коли можна протореним шляхом, з райцентру через столицю до мрії?)
Це і є наш, особливий шлях.
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