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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11244112451124611247

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 67
Менше 36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
1%
1
37,50-38,00
19%
13
38,00-38,50
16%
11
38,50-39,00
37%
25
39,00-39,50
6%
4
39,50-40,00
6%
4
40,00-40,50
4%
3
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
6%
4
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 03:21

  yama написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Ірина_ написав:Як гадаєте, чи вистачить мізків у влади, щоб створити правильний механізм та повернути українських мігрантів?

Питання не в мізках, а в грошах. Дадуть хоча б 5 років по 100 млрд. $ на відбудову - всіх повернемо, дадуть менше - повернемо менше. Дадуть менше 30 млрд. в рік - втратимо ще більше, ніж повернемо.
Зараз ми активно втрачаємо покоління майбутніх чоловіків яким зараз від 16 до 18 років, оскільки з 16 років без приписки до військомату не допускають до ЗНО , а після 18 вже не можна. Тобто у половини чоловіків з українським громадянством 18 років виповниться не в Україні і частина з них поступить в не українські вузи.

Пан не зрозумів. Ми активно рухаємося в Європу.
Навіщо створювати Європу в Україні, коли можна протореним шляхом, з райцентру через столицю до мрії?)
Це і є наш, особливий шлях.
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 03:34

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Українські біженці за кордоном витрачають понад мільярд доларів щомісяця, — НБУ
Як гадаєте, чи вистачить мізків у влади, щоб створити правильний механізм та повернути українських мігрантів?

1 млрд/5 млн біженців = 200 долл/міс на душу - майже екв.нашої мінімалки :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Хіба це ті гроші, що треба обговорювати???

І який механізм може бути розроблений у час активних військових дій і бомбардування багатьох міст, в тому числі великих?
Он навіть американці, побачивши, що війні поки що не видно кінця, пропонують реєструватися на продовження програми U4U ще на два роки.

[Голос із Америки]
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 04:05

  sailed написав:
  Shaman написав:
  sailed написав:Якусь несінітницю ви пишете - звідки люди гроші на будинки візьмуть, як занепад буде гірше за 90ті.
Треба щоб прийшла закордонна компанія, і не будинки будувала, а промисловість розвивала. А будинки ми і самі побудуємо.

гірше за 90ті - це окуповані території. як воно буде - поки що ніхто не знає.

щоб прийшла іноземна компанія, їй треба щось запропонувати. з цим біда. те що знаю - ніяку промисловість розвивати ніхто не буде.

Звідки знаєте? Думаю зараз навіть президент не знає що і як воно буде) Принанні під ВПК ми бачимо що вже бронюють місця іноземні корпорації. Але ясно одне, для цього спочатку потрібно щоб війна на якихось умовах закінчилась.

ті умови, які існують зараз - ніхто промисловість розвивати не буде - й це не про війну
Shaman
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