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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Сер 06 бер, 2024 03:21
yama написав: Дюрі-бачі написав: Ірина_ написав:
Як гадаєте, чи вистачить мізків у влади, щоб створити правильний механізм та повернути українських мігрантів?
Питання не в мізках, а в грошах. Дадуть хоча б 5 років по 100 млрд. $ на відбудову - всіх повернемо, дадуть менше - повернемо менше. Дадуть менше 30 млрд. в рік - втратимо ще більше, ніж повернемо.
Зараз ми активно втрачаємо покоління майбутніх чоловіків яким зараз від 16 до 18 років, оскільки з 16 років без приписки до військомату не допускають до ЗНО , а після 18 вже не можна. Тобто у половини чоловіків з українським громадянством 18 років виповниться не в Україні і частина з них поступить в не українські вузи.
Пан не зрозумів. Ми активно рухаємося в Європу.
Навіщо створювати Європу в Україні, коли можна протореним шляхом, з райцентру через столицю до мрії?)
Це і є наш, особливий шлях.
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Додано: Сер 06 бер, 2024 03:34
1 млрд/5 млн біженців = 200 долл/міс на душу - майже екв.нашої мінімалки
Хіба це ті гроші, що треба обговорювати???
І який механізм може бути розроблений у час активних військових дій і бомбардування багатьох міст, в тому числі великих?
Он навіть американці, побачивши, що війні поки що не видно кінця, пропонують реєструватися на продовження програми U4U ще на два роки.
[Голос із Америки]
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Додано: Сер 06 бер, 2024 04:05
sailed написав:
Звідки знаєте
Shaman написав: sailed написав:
Якусь несінітницю ви пишете - звідки люди гроші на будинки візьмуть, як занепад буде гірше за 90ті.
Треба щоб прийшла закордонна компанія, і не будинки будувала, а промисловість розвивала. А будинки ми і самі побудуємо.
гірше за 90ті - це окуповані території. як воно буде - поки що ніхто не знає.
щоб прийшла іноземна компанія, їй треба щось запропонувати. з цим біда. те що знаю - ніяку промисловість розвивати ніхто не буде.
? Думаю зараз навіть президент не знає що і як воно буде) Принанні під ВПК ми бачимо що вже бронюють місця іноземні корпорації. Але ясно одне, для цього спочатку потрібно щоб війна на якихось умовах закінчилась.
ті умови, які існують зараз - ніхто промисловість розвивати не буде - й це не про війну
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Додано: Сер 06 бер, 2024 08:04
Starikan написав:
Он навіть американці, побачивши, що війні поки що не видно кінця, пропонують реєструватися на продовження програми U4U ще на два роки.
Кінець достатньо близько. Є компанія, що займається прогнозами, яка заснована ще у далекому 48-му у США розвідкою. Грубо кажучи ця компанія має доступ до всього, як чат ЖПТ, тільки ЖПТ це нове для масс, а то - для "своїх" та дааавно. Ця компанія досить чітко прорахувала у кінці 2021, що якщо рашка нападе, то за кілька днів зайде до Кіїва. Тому посольства й переїхали зі столиці до Львову....
Ця штука вже прорахувала, що США програла цю війну з РФ, та тепер хлопакам з конгресу треба якось вийти з конфлікту з гарним обличчям. Нема жодного варіанту в якому "колективний захід" виграє в цьому конфликті. Тому така справа з баблом, та перекидання стрілок на Германію та ЄС загалом - типу тягніть це самі... Тому вдруг десь якось взялось 180 млрд для Польши, які підуть саме на укріплення кордонів стран Балтії....
На даний час самий реальний з прогнозів - це замороження конфлікту у тих границях що є. Якщо нових вхідних з допомогою не буде - прорив фронту десь на кінець березня-квітернь.... Та ї в загалі заворуха у ЄС - гарно для США. Такій собі "план Маршала" 21 сторіччя. ВВП США в гору завдяки війсковим замовленням + відбудова після бойових дій за кредити.... Ну як вже колись у 1945-60 було...
Подивимось...
Це не конспиралогія або массони. Кому більш цікаво - страт пошуків починайте з RAND Corp.
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Додано: Сер 06 бер, 2024 08:56
yama написав: Дюрі-бачі написав: Ірина_ написав:
Як гадаєте, чи вистачить мізків у влади, щоб створити правильний механізм та повернути українських мігрантів?
Питання не в мізках, а в грошах. Дадуть хоча б 5 років по 100 млрд. $ на відбудову - всіх повернемо, дадуть менше - повернемо менше. Дадуть менше 30 млрд. в рік - втратимо ще більше, ніж повернемо.
Зараз ми активно втрачаємо покоління майбутніх чоловіків яким зараз від 16 до 18 років, оскільки з 16 років без приписки до військомату не допускають до ЗНО , а після 18 вже не можна. Тобто у половини чоловіків з українським громадянством 18 років виповниться не в Україні і частина з них поступить в не українські вузи.
Зараз в Європі білянульове зростання ВВП. Це означає, що все дуже стаціонарне, нових галузей чи робочих місць не створюється. Щось започаткувати, або отримати високооплачувану посаду дуже важко.
Значна частина дорослих переселенців просто витратили 2 роки свого життя ні на що, не заробивши ніяких грошей, не сплативши пенсійних внесків, переважно проїдаючи допомогу або збереження.
Діти, що виїхали, потратять ще кілька років на шкільну освіту сумнівної якості, потім скоріше за все отримають вищу освіту на зразок "історії мистецтв". Через певний через "надутість" бульбашок економіка вропи впаде в рецесію. І нещодавним випускникам роботу навіть працівника на касі супермаркету отримати буде складно.
Хіба що жінки повиходять заміж за місцевих чоловіків у яких вже є житло і якесь майно.
Повернення для них в Україну і доступ до української вищої освіти скоріше за все буде лише військову службу, бо банально ЗНО вони не складуть. А після служби будуть якісь пільги.
Переведення грошей за кордон припинеться з фактичним повним розпадом "сімей".
За 10 років будуть повертатися одинокі жінки, яким зараз від 40 до 50, які до війни працювали на якусь мінімалку, оптимізуючи податки, вони пропрацюють років 10 в Європі на зп близьку до мінімалки, побачать, що ні житло, ні нормальна пенсія їм не світить. А в Україні на мінімальну пенсію + те, що вони заробили в Європі зможуть якось жити, якщо в Україні звісно лишиться якесь житло.
Востаннє редагувалось Denik
в Сер 06 бер, 2024 09:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 06 бер, 2024 09:01
І є ще один аспект. Люди 40-50, які думають, що пересидять в Європі, працюючи десь за Європейську мінімалку, і це їм піде як пенсійні заощадження бо в Євросоюзі все одне в яких країнах ти працював, пенсію отримаєш залежно від суми внесків по місцю проживання, - сильно помиляються. Тому, що внески з їх пенсій не будуть чимось суттєвим відносно середнього рівня в Україні, в який включені зарплати військових, ВПК, працівників критичної інфраструктури.
Тобто пенсійні внески з європейської мінімалки, будуть меншими за внесками тих, хто втягнувся в військову економіку.
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