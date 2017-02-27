Додано: Сер 06 бер, 2024 08:04

Starikan написав: Он навіть американці, побачивши, що війні поки що не видно кінця, пропонують реєструватися на продовження програми U4U ще на два роки. Он навіть американці, побачивши, що війні поки що не видно кінця, пропонують реєструватися на продовження програми U4U ще на два роки.

Кінець достатньо близько. Є компанія, що займається прогнозами, яка заснована ще у далекому 48-му у США розвідкою. Грубо кажучи ця компанія має доступ до всього, як чат ЖПТ, тільки ЖПТ це нове для масс, а то - для "своїх" та дааавно. Ця компанія досить чітко прорахувала у кінці 2021, що якщо рашка нападе, то за кілька днів зайде до Кіїва. Тому посольства й переїхали зі столиці до Львову....Ця штука вже прорахувала, що США програла цю війну з РФ, та тепер хлопакам з конгресу треба якось вийти з конфлікту з гарним обличчям. Нема жодного варіанту в якому "колективний захід" виграє в цьому конфликті. Тому така справа з баблом, та перекидання стрілок на Германію та ЄС загалом - типу тягніть це самі... Тому вдруг десь якось взялось 180 млрд для Польши, які підуть саме на укріплення кордонів стран Балтії....На даний час самий реальний з прогнозів - це замороження конфлікту у тих границях що є. Якщо нових вхідних з допомогою не буде - прорив фронту десь на кінець березня-квітернь.... Та ї в загалі заворуха у ЄС - гарно для США. Такій собі "план Маршала" 21 сторіччя. ВВП США в гору завдяки війсковим замовленням + відбудова після бойових дій за кредити.... Ну як вже колись у 1945-60 було...Подивимось...Це не конспиралогія або массони. Кому більш цікаво - страт пошуків починайте з RAND Corp.