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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 бер, 2024 09:01
І є ще один аспект. Люди 40-50, які думають, що пересидять в Європі, працюючи десь за Європейську мінімалку, і це їм піде як пенсійні заощадження бо в Євросоюзі все одне в яких країнах ти працював, пенсію отримаєш залежно від суми внесків по місцю проживання, - сильно помиляються. Тому, що внески з їх пенсій не будуть чимось суттєвим відносно середнього рівня в Україні, в який включені зарплати військових, ВПК, працівників критичної інфраструктури.
Тобто пенсійні внески з європейської мінімалки, будуть меншими за внесками тих, хто втягнувся в військову економіку.
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Denik
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Додано: Сер 06 бер, 2024 10:47
Denik написав:
І є ще один аспект. Люди 40-50, які думають, що пересидять в Європі, працюючи десь за Європейську мінімалку, і це їм піде як пенсійні заощадження бо в Євросоюзі все одне в яких країнах ти працював, пенсію отримаєш залежно від суми внесків по місцю проживання, - сильно помиляються. Тому, що внески з їх пенсій не будуть чимось суттєвим відносно середнього рівня в Україні, в який включені зарплати військових, ВПК, працівників критичної інфраструктури.
Тобто пенсійні внески з європейської мінімалки, будуть меншими за внесками тих, хто втягнувся в військову економіку.
Цікава тема пенсій, але ще цікавіша тема військової економіки. До речі, по Кейнсу у нас не військова економіка.)
Так от, в "військову економіку" ми якось втянулись (якість такого втягування сумнівна), але колись потрібно колись буде й "витягуватись". А це будуть шалені витрати. Перше питання, яке виникне, куди подіти 1 млн бувших військових? Вже зараз 250тис. ветеранів в пошуках роботи. Більшість працівників ВПК через 1-2 роки після війни теж залишаться без роботи. Ми ж пам'ятаємо шахтарів на майдані?
Я не чув щоб хтось серед керівників ці теми піднімав. Напевно вважають, що війна "будет длиться вечно, надо только поменять батарейки".
ПС. Кому цікаво. В австрійській школі економіки, як на мене, досить добре досліджена тема проблематики зміни структури виробництва та пов'язаного з цим процесом безробіття. У Хесус Уэрта де Сото є кілька цікавих книжок на цю тему. Назви вже не пам'ятаю.
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oleg49
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Додано: Сер 06 бер, 2024 11:02
oleg49 написав: Denik написав:
І є ще один аспект. Люди 40-50, які думають, що пересидять в Європі, працюючи десь за Європейську мінімалку, і це їм піде як пенсійні заощадження бо в Євросоюзі все одне в яких країнах ти працював, пенсію отримаєш залежно від суми внесків по місцю проживання, - сильно помиляються. Тому, що внески з їх пенсій не будуть чимось суттєвим відносно середнього рівня в Україні, в який включені зарплати військових, ВПК, працівників критичної інфраструктури.
Тобто пенсійні внески з європейської мінімалки, будуть меншими за внесками тих, хто втягнувся в військову економіку.
Цікава тема пенсій, але ще цікавіша тема військової економіки. До речі, по Кейнсу у нас не військова економіка.)
Так от, в "військову економіку" ми якось втянулись (якість такого втягування сумнівна), але колись потрібно колись буде й "витягуватись". А це будуть шалені витрати. Перше питання, яке виникне, куди подіти 1 млн бувших військових? Вже зараз 250тис. ветеранів в пошуках роботи. Більшість працівників ВПК через 1-2 роки після війни теж залишаться без роботи. Ми ж пам'ятаємо шахтарів на майдані?
Я не чув щоб хтось серед керівників ці теми піднімав. Напевно вважають, що війна "будет длиться вечно, надо только поменять батарейки".
ПС. Кому цікаво. В австрійській школі економіки, як на мене, досить добре досліджена тема проблематики зміни структури виробництва та пов'язаного з цим процесом безробіття. У Хесус Уэрта де Сото є кілька цікавих книжок на цю тему. Назви вже не пам'ятаю.
Що пропонуєте? Зменшити кількість військових? Замість снарядів виробляти туалетний папір?
А до війни в економіці було все в шоколаді?)
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cherchiltank
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Додано: Сер 06 бер, 2024 11:22
cherchiltank написав: oleg49 написав: Denik написав:
І є ще один аспект. Люди 40-50, які думають, що пересидять в Європі, працюючи десь за Європейську мінімалку, і це їм піде як пенсійні заощадження бо в Євросоюзі все одне в яких країнах ти працював, пенсію отримаєш залежно від суми внесків по місцю проживання, - сильно помиляються. Тому, що внески з їх пенсій не будуть чимось суттєвим відносно середнього рівня в Україні, в який включені зарплати військових, ВПК, працівників критичної інфраструктури.
Тобто пенсійні внески з європейської мінімалки, будуть меншими за внесками тих, хто втягнувся в військову економіку.
Цікава тема пенсій, але ще цікавіша тема військової економіки. До речі, по Кейнсу у нас не військова економіка.)
Так от, в "військову економіку" ми якось втянулись (якість такого втягування сумнівна), але колись потрібно колись буде й "витягуватись". А це будуть шалені витрати. Перше питання, яке виникне, куди подіти 1 млн бувших військових? Вже зараз 250тис. ветеранів в пошуках роботи. Більшість працівників ВПК через 1-2 роки після війни теж залишаться без роботи. Ми ж пам'ятаємо шахтарів на майдані?
Я не чув щоб хтось серед керівників ці теми піднімав. Напевно вважають, що війна "будет длиться вечно, надо только поменять батарейки".
ПС. Кому цікаво. В австрійській школі економіки, як на мене, досить добре досліджена тема проблематики зміни структури виробництва та пов'язаного з цим процесом безробіття. У Хесус Уэрта де Сото є кілька цікавих книжок на цю тему. Назви вже не пам'ятаю.
Що пропонуєте? Зменшити кількість військових? Замість снарядів виробляти туалетний папір?
А до війни в економіці було все в шоколаді?)
Мої пропозиції, на жаль, нічого не змінять. Крім того, ці зміни відбудуться незалежно від наших бажань.
Я вже писав, що керівництво робить "ошибку невозвратных затрат".
ПС. В черговий раз згадав Саакашвілі, який в 2008 році зміг зберегти Грузію.
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Додано: Сер 06 бер, 2024 11:44
sailed написав: Grey001 написав:
Да не треба просто так. Треба інвестувати - щоб прийшла закордонна компанія, створила "дочку", вклала гроши, найнялабудівельників, побудувала будинки, продала квартири - отримала прибуток, сплатила податки. Все. Він-він...
Якусь несінітницю ви пишете - звідки люди гроші на будинки візьмуть, як занепад буде гірше за 90ті.
Треба щоб прийшла закордонна компанія, і не будинки будувала, а промисловість розвивала. А будинки ми і самі побудуємо.
В тих, хто воював - гроши будуть, в рідних загиблих - будуть, у тих, хто сидів у Європі, отримував допомогу, й тишком віддалено працював - будуть. Ну, і звісно у тих, кому війна - мати рідна - буде багато...
Якщо буде перемога з репараціями - взагали мовчу.
І вибачте, будівництво - не промисловість? Вона цементні заводи, фабрики з сантехніки, електрики, фарб, машинобудування - взагалі ніяк не розвиває?
А "самі побудуємо" - це як? Гроши, щоб вкластися є? А на промисловість - нему? и будувати будете шалаші та норки?
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Додано: Сер 06 бер, 2024 11:50
cherchiltank написав: Василь-Рівне написав: Ірина_ написав:
Як гадаєте, чи вистачить мізків у влади, щоб створити правильний механізм та повернути українських мігрантів?
Не вистачить, їм вистачає лише на те, щоб кошмарити тих хто залишився, більше ні на що, спочатку мало не силою виперли 7 мільйонів, а тепер видушують останнє з тих хто залишився.
Хто саме випирав 7 млн силою? У вас там в Рівне всі дефективні, чи тільки ви?)
Малося на увазі, що держава своєю бездіяльністю останні роки поставила людей у таке становище. Наприклад, мій випадок. До мого будинку від кордону з росією по прямій 30 км, до кільцевої , по якій пішли колони «асвободітєлєй, 800 метрів. Це Харків. Над головою туди-сюди літали літаки на центр міста. Деякі з них шпуляли й по нас касетними. І ніхто не знав, що буде далі. Але я розумів, якщо нас захоплять, то буде те, що потім сталося в Бучі, Ізюмі і далі по списку.
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Додано: Сер 06 бер, 2024 11:57
oleg49 написав:
Так от, в "військову економіку" ми якось втянулись (якість такого втягування сумнівна), але колись потрібно колись буде й "витягуватись". А це будуть шалені витрати. Перше питання, яке виникне, куди подіти 1 млн бувших військових? Вже зараз 250тис. ветеранів в пошуках роботи. Більшість працівників ВПК через 1-2 роки після війни теж залишаться без роботи. Ми ж пам'ятаємо шахтарів на майдані?
95% військових зарах мають цивільні спеціальності. За роки війни вони мають змогу отримати як нові навички так і заощадження достатні для заснування власного бізнесу.
ВПК нікуди не прпаде. Ше 10 років порожні арсенали будуть поповнюватися.
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Denik
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