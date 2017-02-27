Додано: Сер 06 бер, 2024 13:41

За даними Міністерства фінансів, за підсумками січня-лютого 2024 року до загального і спеціального фондів держбюджету надійшло 397,9 млрд грн податків, зборів та інших платежів.При цьому за січень-лютий касові видатки держбюджету становили 492 млрд грн, у тому числі загального фонду – 424 млрд грн.Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень – лютий 2024 року становили 83,7 млрд грн.Зокрема, від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету спрямовано 72,3 млрд грн, в тому числі в іноземній валюті 39,0 млрд грн (468,4 млн дол. США та 509,8 млн євро). При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 58,6 млрд гривень.Із зовнішніх джерел надійшло 11,4 млрд грн (або біля $300,2 млн), зокрема:- 11,3 млрд грн (297,0 млн дол. США) позики МБРР у рамках фінансування проекту «Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності» (INSPIRE)»;- 0,1 млрд грн (3,0 млн євро) позики МБРР у рамках проекту «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя».Платежі з погашення держборгу за січень-лютий склали 67,7 млрд грн (94,9% плану), платежі з обслуговування – 35,6 млрд грн (95,5% плану). "Залученні кошти від розміщень ОВДП за січень-лютий дозволили повністю покрити потребу в коштах, необхідних для здійснення платежів з погашення ОВДП", - констатує Мінфін.За січень-лютий до загального фонду держбюджету надійшло 304,6 млрд грн.Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, отримано такі основні надходження:- 68,9 млрд грн – податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;- 68,7 млрд грн – податку на прибуток та дивідендів від підприємств з державною часткою власності- 50,4 млрд грн – податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів, з яких зібрано 72,0 млрд, відшкодовано – 21,5 млрд грн;- 28,9 млрд грн – податку на доходи фізичних осіб та військового збору;- 24,8 млрд грн – акцизного податку;- 7,9 млрд грн – ввізного та вивізного мита;- 7,2 млрд грн – рентної плати за користування надрами.Інші платежі становили 13,4 млрд грн. Окрім того, за січень-лютий до загального фонду державного бюджету надійшли кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) – 34,4 млрд грн. Кошти надійшли в рамках проектів Світового банку від Японії та Норвегії.Виконання розпису доходів Державною податковою службою за січень-лютий становило 115,6% (+23,2 млрд грн), Державною митною службою – 110,2% (+8,0 млрд грн).Надходження ЄСВ до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування у січні-лютому 2024 року склали 76,3 млрд грн, з яких 42,0 млрд грн надійшло у лютому.ЛютийЗа оперативними даними Державної казначейської служби, за лютий 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 188,6 млрд гривень.Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок:66,8 млрд грн - податку на прибуток та дивідендів від підприємств з державною часткою власності32,0 млрд грн – податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів;15,9 млрд грн – податку на доходи фізичних осіб та військового збору;15,3 млрд грн – податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 27,1 млрд, відшкодовано – 11,7 млрд грн);12,6 млрд грн – акцизного податку;3,7 млрд грн – рентна плата за користування надрами;3,3 млрд грн – ввізного та вивізного мита.При цьому інші платежі становили 8 млрд грн. Окрім того, у лютому до загального фонду державного бюджету надійшло 31,0 млрд грн коштів у вигляді міжнародної допомоги (грантів). Кошти надійшли в рамках проектів Світового банку від Японії та Норвегії.Виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 116,6% (+15,8 млрд грн), Державною митною службою – 93,1% (-2,9 млрд грн). Серед причин недовиконання митницею державного бюджету у лютому є блокування польськими мітингарями автомобільних шляхів під’їзду до пунктів пропуску на кордоні – держбюджет не отримав майже 8 млрд грн.Загалом за підсумками лютого 2024 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 243,6 млрд грн податків, зборів та інших платежів.