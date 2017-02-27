І є ще один аспект. Люди 40-50, які думають, що пересидять в Європі, працюючи десь за Європейську мінімалку, і це їм піде як пенсійні заощадження бо в Євросоюзі все одне в яких країнах ти працював, пенсію отримаєш залежно від суми внесків по місцю проживання, - сильно помиляються. Тому, що внески з їх пенсій не будуть чимось суттєвим відносно середнього рівня в Україні, в який включені зарплати військових, ВПК, працівників критичної інфраструктури. Тобто пенсійні внески з європейської мінімалки, будуть меншими за внесками тих, хто втягнувся в військову економіку.
Denik написав:І є ще один аспект. Люди 40-50, які думають, що пересидять в Європі, працюючи десь за Європейську мінімалку, і це їм піде як пенсійні заощадження бо в Євросоюзі все одне в яких країнах ти працював, пенсію отримаєш залежно від суми внесків по місцю проживання, - сильно помиляються. Тому, що внески з їх пенсій не будуть чимось суттєвим відносно середнього рівня в Україні, в який включені зарплати військових, ВПК, працівників критичної інфраструктури. Тобто пенсійні внески з європейської мінімалки, будуть меншими за внесками тих, хто втягнувся в військову економіку.
Цікава тема пенсій, але ще цікавіша тема військової економіки. До речі, по Кейнсу у нас не військова економіка.) Так от, в "військову економіку" ми якось втянулись (якість такого втягування сумнівна), але колись потрібно колись буде й "витягуватись". А це будуть шалені витрати. Перше питання, яке виникне, куди подіти 1 млн бувших військових? Вже зараз 250тис. ветеранів в пошуках роботи. Більшість працівників ВПК через 1-2 роки після війни теж залишаться без роботи. Ми ж пам'ятаємо шахтарів на майдані? Я не чув щоб хтось серед керівників ці теми піднімав. Напевно вважають, що війна "будет длиться вечно, надо только поменять батарейки". ПС. Кому цікаво. В австрійській школі економіки, як на мене, досить добре досліджена тема проблематики зміни структури виробництва та пов'язаного з цим процесом безробіття. У Хесус Уэрта де Сото є кілька цікавих книжок на цю тему. Назви вже не пам'ятаю.
Denik написав:І є ще один аспект. Люди 40-50, які думають, що пересидять в Європі, працюючи десь за Європейську мінімалку, і це їм піде як пенсійні заощадження бо в Євросоюзі все одне в яких країнах ти працював, пенсію отримаєш залежно від суми внесків по місцю проживання, - сильно помиляються. Тому, що внески з їх пенсій не будуть чимось суттєвим відносно середнього рівня в Україні, в який включені зарплати військових, ВПК, працівників критичної інфраструктури. Тобто пенсійні внески з європейської мінімалки, будуть меншими за внесками тих, хто втягнувся в військову економіку.
Цікава тема пенсій, але ще цікавіша тема військової економіки. До речі, по Кейнсу у нас не військова економіка.) Так от, в "військову економіку" ми якось втянулись (якість такого втягування сумнівна), але колись потрібно колись буде й "витягуватись". А це будуть шалені витрати. Перше питання, яке виникне, куди подіти 1 млн бувших військових? Вже зараз 250тис. ветеранів в пошуках роботи. Більшість працівників ВПК через 1-2 роки після війни теж залишаться без роботи. Ми ж пам'ятаємо шахтарів на майдані? Я не чув щоб хтось серед керівників ці теми піднімав. Напевно вважають, що війна "будет длиться вечно, надо только поменять батарейки". ПС. Кому цікаво. В австрійській школі економіки, як на мене, досить добре досліджена тема проблематики зміни структури виробництва та пов'язаного з цим процесом безробіття. У Хесус Уэрта де Сото є кілька цікавих книжок на цю тему. Назви вже не пам'ятаю.
Що пропонуєте? Зменшити кількість військових? Замість снарядів виробляти туалетний папір? А до війни в економіці було все в шоколаді?)
Denik написав:І є ще один аспект. Люди 40-50, які думають, що пересидять в Європі, працюючи десь за Європейську мінімалку, і це їм піде як пенсійні заощадження бо в Євросоюзі все одне в яких країнах ти працював, пенсію отримаєш залежно від суми внесків по місцю проживання, - сильно помиляються. Тому, що внески з їх пенсій не будуть чимось суттєвим відносно середнього рівня в Україні, в який включені зарплати військових, ВПК, працівників критичної інфраструктури. Тобто пенсійні внески з європейської мінімалки, будуть меншими за внесками тих, хто втягнувся в військову економіку.
Цікава тема пенсій, але ще цікавіша тема військової економіки. До речі, по Кейнсу у нас не військова економіка.) Так от, в "військову економіку" ми якось втянулись (якість такого втягування сумнівна), але колись потрібно колись буде й "витягуватись". А це будуть шалені витрати. Перше питання, яке виникне, куди подіти 1 млн бувших військових? Вже зараз 250тис. ветеранів в пошуках роботи. Більшість працівників ВПК через 1-2 роки після війни теж залишаться без роботи. Ми ж пам'ятаємо шахтарів на майдані? Я не чув щоб хтось серед керівників ці теми піднімав. Напевно вважають, що війна "будет длиться вечно, надо только поменять батарейки". ПС. Кому цікаво. В австрійській школі економіки, як на мене, досить добре досліджена тема проблематики зміни структури виробництва та пов'язаного з цим процесом безробіття. У Хесус Уэрта де Сото є кілька цікавих книжок на цю тему. Назви вже не пам'ятаю.
Що пропонуєте? Зменшити кількість військових? Замість снарядів виробляти туалетний папір? А до війни в економіці було все в шоколаді?)
Мої пропозиції, на жаль, нічого не змінять. Крім того, ці зміни відбудуться незалежно від наших бажань. Я вже писав, що керівництво робить "ошибку невозвратных затрат". ПС. В черговий раз згадав Саакашвілі, який в 2008 році зміг зберегти Грузію.
Grey001 написав:Да не треба просто так. Треба інвестувати - щоб прийшла закордонна компанія, створила "дочку", вклала гроши, найнялабудівельників, побудувала будинки, продала квартири - отримала прибуток, сплатила податки. Все. Він-він...
Якусь несінітницю ви пишете - звідки люди гроші на будинки візьмуть, як занепад буде гірше за 90ті. Треба щоб прийшла закордонна компанія, і не будинки будувала, а промисловість розвивала. А будинки ми і самі побудуємо.
В тих, хто воював - гроши будуть, в рідних загиблих - будуть, у тих, хто сидів у Європі, отримував допомогу, й тишком віддалено працював - будуть. Ну, і звісно у тих, кому війна - мати рідна - буде багато... Якщо буде перемога з репараціями - взагали мовчу.
І вибачте, будівництво - не промисловість? Вона цементні заводи, фабрики з сантехніки, електрики, фарб, машинобудування - взагалі ніяк не розвиває? А "самі побудуємо" - це як? Гроши, щоб вкластися є? А на промисловість - нему? и будувати будете шалаші та норки?
Ірина_ написав:Як гадаєте, чи вистачить мізків у влади, щоб створити правильний механізм та повернути українських мігрантів?
Не вистачить, їм вистачає лише на те, щоб кошмарити тих хто залишився, більше ні на що, спочатку мало не силою виперли 7 мільйонів, а тепер видушують останнє з тих хто залишився.
Хто саме випирав 7 млн силою? У вас там в Рівне всі дефективні, чи тільки ви?)
Малося на увазі, що держава своєю бездіяльністю останні роки поставила людей у таке становище. Наприклад, мій випадок. До мого будинку від кордону з росією по прямій 30 км, до кільцевої , по якій пішли колони «асвободітєлєй, 800 метрів. Це Харків. Над головою туди-сюди літали літаки на центр міста. Деякі з них шпуляли й по нас касетними. І ніхто не знав, що буде далі. Але я розумів, якщо нас захоплять, то буде те, що потім сталося в Бучі, Ізюмі і далі по списку.
oleg49 написав:Так от, в "військову економіку" ми якось втянулись (якість такого втягування сумнівна), але колись потрібно колись буде й "витягуватись". А це будуть шалені витрати. Перше питання, яке виникне, куди подіти 1 млн бувших військових? Вже зараз 250тис. ветеранів в пошуках роботи. Більшість працівників ВПК через 1-2 роки після війни теж залишаться без роботи. Ми ж пам'ятаємо шахтарів на майдані?
95% військових зарах мають цивільні спеціальності. За роки війни вони мають змогу отримати як нові навички так і заощадження достатні для заснування власного бізнесу. ВПК нікуди не прпаде. Ше 10 років порожні арсенали будуть поповнюватися.
За даними Міністерства фінансів, за підсумками січня-лютого 2024 року до загального і спеціального фондів держбюджету надійшло 397,9 млрд грн податків, зборів та інших платежів.
При цьому за січень-лютий касові видатки держбюджету становили 492 млрд грн, у тому числі загального фонду – 424 млрд грн.
Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень – лютий 2024 року становили 83,7 млрд грн.
Зокрема, від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету спрямовано 72,3 млрд грн, в тому числі в іноземній валюті 39,0 млрд грн (468,4 млн дол. США та 509,8 млн євро). При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 58,6 млрд гривень.
Із зовнішніх джерел надійшло 11,4 млрд грн (або біля $300,2 млн), зокрема:
- 11,3 млрд грн (297,0 млн дол. США) позики МБРР у рамках фінансування проекту «Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності» (INSPIRE)»; - 0,1 млрд грн (3,0 млн євро) позики МБРР у рамках проекту «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя».
Платежі з погашення держборгу за січень-лютий склали 67,7 млрд грн (94,9% плану), платежі з обслуговування – 35,6 млрд грн (95,5% плану). "Залученні кошти від розміщень ОВДП за січень-лютий дозволили повністю покрити потребу в коштах, необхідних для здійснення платежів з погашення ОВДП", - констатує Мінфін.
За січень-лютий до загального фонду держбюджету надійшло 304,6 млрд грн.
Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, отримано такі основні надходження:
- 68,9 млрд грн – податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів; - 68,7 млрд грн – податку на прибуток та дивідендів від підприємств з державною часткою власності - 50,4 млрд грн – податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів, з яких зібрано 72,0 млрд, відшкодовано – 21,5 млрд грн; - 28,9 млрд грн – податку на доходи фізичних осіб та військового збору; - 24,8 млрд грн – акцизного податку; - 7,9 млрд грн – ввізного та вивізного мита; - 7,2 млрд грн – рентної плати за користування надрами.
Інші платежі становили 13,4 млрд грн. Окрім того, за січень-лютий до загального фонду державного бюджету надійшли кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) – 34,4 млрд грн. Кошти надійшли в рамках проектів Світового банку від Японії та Норвегії.
Виконання розпису доходів Державною податковою службою за січень-лютий становило 115,6% (+23,2 млрд грн), Державною митною службою – 110,2% (+8,0 млрд грн).
Надходження ЄСВ до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування у січні-лютому 2024 року склали 76,3 млрд грн, з яких 42,0 млрд грн надійшло у лютому.
Лютий
За оперативними даними Державної казначейської служби, за лютий 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 188,6 млрд гривень.
Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження були отримані за рахунок:
66,8 млрд грн - податку на прибуток та дивідендів від підприємств з державною часткою власності 32,0 млрд грн – податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів; 15,9 млрд грн – податку на доходи фізичних осіб та військового збору; 15,3 млрд грн – податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 27,1 млрд, відшкодовано – 11,7 млрд грн); 12,6 млрд грн – акцизного податку; 3,7 млрд грн – рентна плата за користування надрами; 3,3 млрд грн – ввізного та вивізного мита.
При цьому інші платежі становили 8 млрд грн. Окрім того, у лютому до загального фонду державного бюджету надійшло 31,0 млрд грн коштів у вигляді міжнародної допомоги (грантів). Кошти надійшли в рамках проектів Світового банку від Японії та Норвегії.
Виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 116,6% (+15,8 млрд грн), Державною митною службою – 93,1% (-2,9 млрд грн). Серед причин недовиконання митницею державного бюджету у лютому є блокування польськими мітингарями автомобільних шляхів під’їзду до пунктів пропуску на кордоні – держбюджет не отримав майже 8 млрд грн.