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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7 5 72
Менше 36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
1%
1
37,50-38,00
18%
13
38,00-38,50
17%
12
38,50-39,00
40%
29
39,00-39,50
6%
4
39,50-40,00
6%
4
40,00-40,50
4%
3
40,50-41,00
1%
1
Більше 41,00
6%
4
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 14:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sens написав:Допомога від США більше бентежить


Мене більше бентежить відсутність такої допомоги.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 14:49

Denik
к примеру если официально проработал 5 лет в испании,италии то можно в 65 лет получать пенсию испанскую 300 евро.Только нужно каждые полгода в консульстве отмечаться.Вы сильно много знаете пенсионеров украинских с пенсией 12000 грн после 5 летнего стажа.А нам расказывают что нужно 35 отпахать чтобы 100 евро получать потому что так в европе
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 14:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  konstantin kirovograd написав:получать пенсию испанскую 300 евро


Це лише парочка візитів до дівчат. А що їсти - пити- комуналку - одяг???
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 14:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  konstantin kirovograd написав:к примеру если официально проработал 5 лет в испании,италии то можно в 65 лет получать пенсию испанскую 300 евро.

В Гіспанії на 300 ойро буде десь те саме як у нас на нашу пенсію. Це притому, що тут хоч житло скоріш за все буде своє, а в там ще зароби за ті 5 років
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 14:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Investor_K написав:Мене більше бентежить відсутність такої допомоги.


Тим не менш, гривня укріпляється ) Все як пророки форумні й казали
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 14:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Andrey2512 написав:Тим не менш, гривня укріпляється ) Все як пророки форумні й казали
Так. Вниз червоний колір. Слава Ігорю Алєксєєвичу!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 15:03

  Faceless написав:
  konstantin kirovograd написав:к примеру если официально проработал 5 лет в испании,италии то можно в 65 лет получать пенсию испанскую 300 евро.

В Гіспанії на 300 ойро буде десь те саме як у нас на нашу пенсію. Це притому, що тут хоч житло скоріш за все буде своє, а в там ще зароби за ті 5 років

Пенсия 300 евро таки и в Испании 300 евро. Я так понимаю, что под "получать пенсию испанскую" имелось в виду ровно то, что написано. А проживать можно и, как тут в новостях писали, лучшей для пенсионеров стране: Эмиратах. И в консульстве отмечаться там же.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 15:07

  oleg49 написав:
Я вже писав, що керівництво робить "ошибку невозвратных затрат".
ПС. В черговий раз згадав Саакашвілі, який в 2008 році зміг зберегти Грузію.
мне показалось, реально Грузию тогда сберег звонок Президента Буша хйлу и пара военных кораблей US Navy на горизонте. В историях с руснявой гопотой всегда всьо по одному сценарию. Был бы аналогичный звонок весной 2014 - и даже на Донбасс бы русня не сунулась вообще.
Кстати, думаю, к 2030 нынешняя Грузия обречена попасть в новый лагерный ссср_2.0.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 15:14

moveton
Вы все не так поняли.
Я привёл пример украинского пенсионера проживающего в Украине но имеющего пенсию 300 евро потому-что он когда-то 5 лет отработал официально в испании.Ему нужно отмечаться в испанском консульстве каждые полгода.
Для испании это конечно очень маленькая пенсия а для Украины это жир.Получается он получает в три раза больше того кто работал 30-40 лет и работал 5 лет только сам.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 15:16

  Andrey2512 написав:
більше бентежить відсутність такої допомоги.

Тим не менш, гривня укріпляється ) Все як пророки форумні й казали
валютчики принимают всего на 5-10 коп ниже, чем вчера. И это "пшик" как для полумифического слива пересічних кагбэ к 8марта... Слив окончен не начавшись.
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