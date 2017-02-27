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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 06 бер, 2024 14:35
sens написав:
Допомога від США більше бентежить
Мене більше бентежить відсутність такої допомоги.
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Investor_K
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Додано: Сер 06 бер, 2024 14:49
Denik
к примеру если официально проработал 5 лет в испании,италии то можно в 65 лет получать пенсию испанскую 300 евро.Только нужно каждые полгода в консульстве отмечаться.Вы сильно много знаете пенсионеров украинских с пенсией 12000 грн после 5 летнего стажа.А нам расказывают что нужно 35 отпахать чтобы 100 евро получать потому что так в европе
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konstantin kirovograd
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Додано: Сер 06 бер, 2024 14:52
konstantin kirovograd написав:
получать пенсию испанскую 300 евро
Це лише парочка візитів до дівчат. А що їсти - пити- комуналку - одяг???
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Investor_K
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Додано: Сер 06 бер, 2024 14:53
konstantin kirovograd написав:
к примеру если официально проработал 5 лет в испании,италии то можно в 65 лет получать пенсию испанскую 300 евро.
В Гіспанії на 300 ойро буде десь те саме як у нас на нашу пенсію. Це притому, що тут хоч житло скоріш за все буде своє, а в там ще зароби за ті 5 років
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Faceless
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Додано: Сер 06 бер, 2024 14:55
Investor_K написав:
Мене більше бентежить відсутність такої допомоги.
Тим не менш, гривня укріпляється ) Все як пророки форумні й казали
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Andrey2512
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Додано: Сер 06 бер, 2024 14:57
Andrey2512 написав:
Тим не менш, гривня укріпляється ) Все як пророки форумні й казали
Так. Вниз червоний колір. Слава Ігорю Алєксєєвичу!
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Investor_K
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Додано: Сер 06 бер, 2024 15:03
Faceless написав: konstantin kirovograd написав:
к примеру если официально проработал 5 лет в испании,италии то можно в 65 лет получать пенсию испанскую 300 евро.
В Гіспанії на 300 ойро буде десь те саме як у нас на нашу пенсію. Це притому, що тут хоч житло скоріш за все буде своє, а в там ще зароби за ті 5 років
Пенсия 300 евро таки и в Испании 300 евро. Я так понимаю, что под "получать пенсию испанскую" имелось в виду ровно то, что написано. А проживать можно и, как тут в новостях писали, лучшей для пенсионеров стране: Эмиратах. И в консульстве отмечаться там же.
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moveton
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Додано: Сер 06 бер, 2024 15:07
oleg49 написав:
Я вже писав, що керівництво робить "ошибку невозвратных затрат".
ПС. В черговий раз згадав Саакашвілі, який в 2008 році зміг зберегти Грузію.
мне показалось, реально Грузию тогда
сберег звонок Президента Буша хйлу и пара военных кораблей US Navy на горизонте. В историях с руснявой гопотой всегда всьо по одному сценарию. Был бы аналогичный звонок весной 2014 - и даже на Донбасс бы русня не сунулась вообще.
Кстати, думаю, к 2030 нынешняя Грузия обречена попасть в новый лагерный ссср_2.0.
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flysoulfly
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Додано: Сер 06 бер, 2024 15:14
moveton
Вы все не так поняли.
Я привёл пример украинского пенсионера проживающего в Украине но имеющего пенсию 300 евро потому-что он когда-то 5 лет отработал официально в испании.Ему нужно отмечаться в испанском консульстве каждые полгода.
Для испании это конечно очень маленькая пенсия а для Украины это жир.Получается он получает в три раза больше того кто работал 30-40 лет и работал 5 лет только сам.
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konstantin kirovograd
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Додано: Сер 06 бер, 2024 15:16
Andrey2512 написав:
більше бентежить відсутність такої допомоги.
Тим не менш, гривня укріпляється ) Все як пророки форумні й казали
валютчики принимают всего на 5-10 коп ниже, чем вчера. И это "пшик" как для полумифического слива пересічних кагбэ к 8марта... Слив окончен не начавшись.
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